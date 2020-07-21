Британский профсоюз водителей выступил против Uber

Компания Uber была обвинена британским профсоюзом водителей в том, что она демонстрирует фаворитизм в распределении рабочих мест. Союз водителей и курьеров сообщил о правовой проблеме, пытаясь понять, как алгоритмы компании Uber связывают водителей с запросами на поездку. Об этом сообщает BBC.

Профсоюз хочет, чтобы Uber была более прозрачной в отношении того, как собираемые ею данные влияют на драйверы и ведут ли они к фаворитизму. В свою очередь Uber неоднократно заявляла, что она не управляет своими водителями. Профсоюз считает, что Uber следит за работой водителей, и утверждает, что фирма отмечает случаи позднего прибытия, отмены работы и жалобы клиентов на отношение или ненадлежащее поведение.

"Uber осуществляет контроль с помощью данных и автоматизированного принятия решений. Компания также блокирует доступ к информации в профилях водителей", - сказал The Guardian Антон Эккер, адвокат по вопросам конфиденциальности. Профсоюз утверждает, что в соответствии с правилами Общего регламента по защите данных (GDPR) водители Uber имеют право доступа к данным своих профилей.

Профсоюз просит районный суд Амстердама, где находится штаб-квартира Uber в Европе, предписать компании соблюдать закон о защите данных. Это происходит на фоне того, что Uber готовится отменить решение британского суда о том, что ее водители являются рабочими, а не независимыми подрядчиками.

Как сообщало издание "Комментарии", Uber утилизировала тысячи электрических велосипедов.

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