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Главная Новости IT технологии Британская компания создала деревяную платежную карту
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Британская компания создала деревяную платежную карту

Пользователи смогут узнать, сколько было посажено деревьев с помощью их расходов

сегодня, 11:52
Автор:

Павел Зинченко

Экологически чистая поисковая система Ecosia инвестировала 1 миллион фунтов стерлингов в 20% -ную долю в TreeCard, деревянную платежную карту, которая направляет прибыль от торговых надбавок на программы лесовосстановления. Об этом сообщает издание FinExtra.

Британская компания создала деревяную платежную карту

Британцы создали деревяную карту

TreeCard поставляется с приложением, которое позволяет пользователям отслеживать расходы, разделять счета с друзьями и отслеживать, сколько деревьев было посажено в результате пользовательских расходов. Работая в сети Mastercard и используя внутренние сервисы обработки карт от Synapse, TreeCard действует как полноценный дебетовый счет, способный получать пополнение с обычного банковского счета пользователя, с поддержкой чипа и PIN-кода, бесконтактных транзакций и мобильных устройств.

Ecosia, которая использует прибыль, полученную от поисковой рекламы, для посадки деревьев, заявляет, что сборы, полученные от TreeCard, пойдут на проекты по лесовосстановлению в 38 местах по всему миру. Каждые 60 долларов, потраченных при использовании карты, приравниваются к новому дереву. Ecosia составила список ожидания и рассчитывает начать поставки первых карт в декабре.

Как сообщает издание "Комментарии", Google прекращает поддержку сервиса по поиску людей.


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