Большинство работников в Украине получают деньги бесплатно: кто за них делает их работу

Более половины украинских работников регулярно используют искусственный интеллект для выполнения офисных задач. Привлечение ИИ позволяет закрыть сразу два важных момента. Во-первых, это безгранично экономит время, а во-вторых, повышает производительность труда.

Искусственный интеллект. Фото: из открытых источников

В подавляющем большинстве искусственный интеллект используют, когда нужно произвести вычисление. Также он пригодится, когда нужно выполнить работу с текстами, фото и видео. Особенно данная новация пригодится для офисных работников.

Причем 36% работников регулярно используют ИИ для непосредственно как для работы, так и вне ее. Еще 19% – только в работе, а 10% – вне ее.

Кроме того, 10% опрошенных до сих пор даже не попытались воспользоваться услугами искусственного интеллекта, а 26% попробовали на том и остановились.

Респонденты назвали следующие преимущества в использовании искусственного интеллекта: 55% отметили, что привлечение ИИ к работе позволяет экономить время; 42% прибавили как преимущество – повышение конкурентоспособности на рынке; 39% указали на повышение производительности работников; столько же, 39% отметили как дополнительную опцию – повышение производительности операционных процессов.

Однако далеко не всем удается использовать новые технологии в своей работе. Среди препятствий, мешающих привлекать ИИ к работе, респонденты назвали: 48% — отсутствие знаний/человека, разобравшегося в работе ИИ; 35% – консервативность в подходах к работе; 30% – недоверие к ИИ.

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