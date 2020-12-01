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Главная Новости IT технологии Бесплатный сыр только в мышеловке: Facebook заставили платить новостным изданиям
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Бесплатный сыр только в мышеловке: Facebook заставили платить новостным изданиям

Сотни британских новостных агентств уже подписались на сделки по новой функции на Facebook

сегодня, 10:45
Автор:

Павел Зинченко

Facebook начнет платить британским новостным издателям за некоторые статьи при запуске Facebook News в январе. Эта функция добавляет в приложение Facebook специальную вкладку новостей и уже запущена в США.

Бесплатный сыр только в мышеловке: Facebook заставили платить новостным изданиям

ФОТО: The Guardian

Facebook заявила, что будет "платить издателям за контент, которого еще нет на платформе". Это решение было принято после многих лет напряженности между Facebook и издателями новостей, которые часто обвиняли его в "краже" контента.

Сотни британских новостных агентств уже подписались на сделки по новой функции, сообщает Facebook. В их число входят такие издатели, как Hearst (Cosmopolitan, Elle, Esquire); группа Guardian Media; региональный газетный гигант JPI Media; и Midland News Association. Facebook заявила, что ожидает, что после запуска к договору присоединится больше издателей.

Вкладка новостей доступна только в мобильном приложении, но не в веб-браузере. Но Facebook заявил, что его запуск в США показал, что 95% трафика к издателям новостей Facebook через эту вкладку — это новые читатели, которые "не взаимодействовали с этими новостными агентствами в прошлом". Это может показаться многообещающим для новостных агентств, пытающихся увеличить свою аудиторию на Facebook, поскольку новости составляют лишь около 4% основной "ленты новостей" пользователя.

Сделки, заключаемые между Facebook и издателями, не являются публичными, поэтому неизвестно, насколько прибыльными они могут быть для находящихся в затруднительном положении новостных агентств.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook запустит свою криптовалюту Libra в начале 2021 года.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-55137096
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