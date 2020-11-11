Австралийцы создадут самый большой в мире аккумулятор

Австралийский штат Виктория построит самый большой аккумулятор в Южном полушарии, чтобы посодействовать запланированному переходу на возобновляемые источники энергии.

ФОТО: TweakTown

Штат взял на себя обязательство к 2030 году получать 50 процентов своей энергии из возобновляемых источников, сообщает The Age. Новый литий-ионный аккумулятор будет иметь мощность 300 мегаватт и обеспечит 85 рабочих мест.

"Большая батарея поможет защитить нашу сеть летом, создать рабочие места и снизить цены на энергоносители, а также поддержать наше восстановление после пандемии коронавируса", — заявила в четверг министр энергетики Лили Д'Амброзио, сообщает The Age.

Как сообщает австралийское агентство ABC News, батарея будет способна обеспечивать электроэнергией полмиллиона домов в течение одного часа, но ее основная цель будет заключаться в обеспечении резервной энергией сети для предотвращения отключений электроэнергии. Таким образом, это пример технологии, предназначенной как для борьбы с климатическим кризисом, так и для адаптации к нему.



Батарея была впервые размещена в апреле и первоначально была рассчитана на 600 мегаватт и стоила 300 миллионов долларов, сообщает The Guardian. Энергетическая компания Neoen с тех пор выиграла контракт на создание 300-мегаваттной версии с оборудованием Tesla. Этот аккумулятор будет вдвое больше, чем батарея в Южной Австралии, которая была самой большой в мире на момент постройки в 2017 году. Однако проекты, запланированные в Калифорнии и Нью-Йорке, приведут к созданию еще больших аккумуляторов.

Как сообщало издание "Комментарии", новые аккумуляторы для электромобилей прослужат более 15 лет.

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