kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15870.90

ETH/USD

468.95

LTC/USD

59.97

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Австралийцы создадут самый большой в мире аккумулятор
commentss НОВОСТИ Все новости

Австралийцы создадут самый большой в мире аккумулятор

Австралийский штат Виктория взял на себя обязательство к 2030 году получать 50 процентов своей энергии из возобновляемых источников

сегодня, 18:24
Автор:

Павел Зинченко

Австралийский штат Виктория построит самый большой аккумулятор в Южном полушарии, чтобы посодействовать запланированному переходу на возобновляемые источники энергии.

Австралийцы создадут самый большой в мире аккумулятор

ФОТО: TweakTown

Штат взял на себя обязательство к 2030 году получать 50 процентов своей энергии из возобновляемых источников, сообщает The Age. Новый литий-ионный аккумулятор будет иметь мощность 300 мегаватт и обеспечит 85 рабочих мест.

"Большая батарея поможет защитить нашу сеть летом, создать рабочие места и снизить цены на энергоносители, а также поддержать наше восстановление после пандемии коронавируса", — заявила в четверг министр энергетики Лили Д'Амброзио, сообщает The Age.

Как сообщает австралийское агентство ABC News, батарея будет способна обеспечивать электроэнергией полмиллиона домов в течение одного часа, но ее основная цель будет заключаться в обеспечении резервной энергией сети для предотвращения отключений электроэнергии. Таким образом, это пример технологии, предназначенной как для борьбы с климатическим кризисом, так и для адаптации к нему.

Батарея была впервые размещена в апреле и первоначально была рассчитана на 600 мегаватт и стоила 300 миллионов долларов, сообщает The Guardian. Энергетическая компания Neoen с тех пор выиграла контракт на создание 300-мегаваттной версии с оборудованием Tesla. Этот аккумулятор будет вдвое больше, чем батарея в Южной Австралии, которая была самой большой в мире на момент постройки в 2017 году. Однако проекты, запланированные в Калифорнии и Нью-Йорке, приведут к созданию еще больших аккумуляторов.

Как сообщало издание "Комментарии", новые аккумуляторы для электромобилей прослужат более 15 лет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ecowatch.com/tesla-battery-victoria-australia-2648630899.html?rebelltitem=3#rebelltitem3
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ