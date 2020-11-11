Австралийцы создадут самый большой в мире аккумулятор

Язык
BTC/USD
15870.90
ETH/USD
468.95
LTC/USD
59.97
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Павел Зинченко
Австралийский штат Виктория построит самый большой аккумулятор в Южном
полушарии, чтобы посодействовать запланированному переходу на возобновляемые
источники энергии.
ФОТО: TweakTown
Штат взял на себя обязательство к 2030 году получать 50 процентов своей
энергии из возобновляемых источников, сообщает The Age. Новый литий-ионный
аккумулятор будет иметь мощность 300 мегаватт и обеспечит 85 рабочих мест.
Как сообщает австралийское агентство ABC News,
батарея будет способна обеспечивать электроэнергией полмиллиона домов в течение
одного часа, но ее основная цель будет заключаться в обеспечении резервной
энергией сети для предотвращения отключений электроэнергии. Таким образом, это
пример технологии, предназначенной как для борьбы с климатическим кризисом, так
и для адаптации к нему.
Батарея была впервые размещена в апреле и первоначально была рассчитана на 600 мегаватт и стоила 300 миллионов долларов, сообщает The Guardian. Энергетическая компания Neoen с тех пор выиграла контракт на создание 300-мегаваттной версии с оборудованием Tesla. Этот аккумулятор будет вдвое больше, чем батарея в Южной Австралии, которая была самой большой в мире на момент постройки в 2017 году. Однако проекты, запланированные в Калифорнии и Нью-Йорке, приведут к созданию еще больших аккумуляторов.
Как сообщало издание "Комментарии", новые аккумуляторы для электромобилей прослужат более 15 лет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости