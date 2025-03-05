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Apple обновила свою популярную линейку ноутбуков

Новый MacBook Air будет с начальной ценой 999 долларов США

сегодня, 17:57
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Амбарцумян Анна

Apple представила обновленные модели MacBook Air, получившие более быстрый чип M4, расширенные возможности искусственного интеллекта и улучшенную камеру. Ноутбуки поддерживают несколько внешних мониторов, доступных в новом небесно-голубом цвете и стали доступнее по цене. Предварительные заказы стартовали 5 марта, а официальные продажи начнутся 12 марта.

Apple обновила свою популярную линейку ноутбуков

Фото: apple.com

Главные обновления:

  • Мощность M4: Новый чип обеспечивает вдвое более высокую производительность по сравнению с MacBook Air на базе M1. Он имеет 10-ядерный центральный процессор, 10-ядерную графику и поддержку до 32 ГБ объединенной памяти.

  • Доступность: Базовая 13-дюймовая модель стоит от $999 (на $100 дешевле предыдущей), а 15-дюймовая – от $1099.

  • Интеграция ИИ: Благодаря Apple Intelligence и интегрированному ChatGPT, пользователи могут выполнять задачи быстрее, редактировать тексты и получать инструкции по настройкам Mac.

  • Улучшенная Siri: Ассистент может отвечать на устные и письменные запросы, помогая пользователям управлять устройством без усилий.

Apple завершает серию весенних обновлений, представив не только новый MacBook Air, но и Mac Studio с мощным ши-чипом, обновленный iPad Air и бюджетный iPhone 16e. Этот релиз делает MacBook Air еще более привлекательным вариантом для ищущих сочетания производительности, инноваций и доступной цены.

Напомним, Apple представила свою самую бюджетную новинку – iPhone 16e, пришедший на смену iPhone SE 3-го поколения. Смартфон получил актуальные технологии, в том числе Apple Intelligence и Face ID, но достаточно ли этого для апгрейда? "Комментарии" разбирались, стоит ли обновляться, сравнивая 16e с iPhone 12, 13, 14 и даже 15.



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Источник: https://www.apple.com/newsroom/2025/03/apple-introduces-the-new-macbook-air-with-the-m4-chip-and-a-sky-blue-color/
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