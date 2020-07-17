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Американские инженеры создали камеру для насекомых

Новую технологию можно использовать для мониторинка окружающей среды

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Американские инженеры создали камеру для насекомых

Группа инженеров из Вашингтонского университета создала миниатюрную беспроводную камеру, которую можно установить на специальных жукоподобных роботах или на самих насекомых, прежде всего жуков. Об этом сообщает информационный портал World News.

Общая масса системы, включая мобильное устройство камеры, две платы, акселерометр и приемопередатчик Bluetooth, составляет 248 миллиграммов, а использованная в экспериментах батарея весит еще 450 миллиграмм. Пьезоэлектрический привод, на котором установлена ​​камера, позволяет отклонять объектив на 30 градусов в каждом направлении.

В ходе работы над проектом исследователи установили камеру на черных жуках, которые затем были выпущены в лабораторию. Камера реагировала на движение и снимала черно-белые кадры с разрешением 160 * 120 пикселей с частотой до пяти кадров в секунду. Изображение с камеры транслировалось на смартфон с расстояния 120 метров, а время автономной работы составляет от двух до шести часов. Также инженеры сконструировали трехногого робота весом 2,8 грамма и установили на него миниатюрную камеру. Эти тесты также были успешными.


Создатели камеры рассчитывают, что разработка может найти применение как в биологии, так и в области мониторинга окружающей среды. Инженеры полагают, что в будущем усовершенствованные камеры будут потреблять меньше энергии, и у них будет достаточно солнечных батарей, чтобы питать их вместо относительно тяжелой батареи.

Как сообщало издание "Комментарии", компания OPPO запатентовала смартфон с семью камерами.


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