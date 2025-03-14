AirPods станут переводчиками в реальном времени

Apple готовит важное обновление для своих наушников AirPods, которое позволит производить перевод живых разговоров в реальном времени. Согласно информации MacRumors, компания интегрирует новую функцию, которая позволит пользователям общаться без языковых барьеров.

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Функция будет работать через приложение Translate на iPhone, автоматически распознавая язык собеседника и транслируя перевод через наушники.

Это обновление позволит двум людям, говорящим на разных языках, легко общаться между собой, переводя не только язык, но и интонации. По данным источников возможность перевода будет доступна на всех моделях AirPods, однако ее внедрение зависит от нового обновления iOS 19, релиз которого планируется на осень 2025 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Apple готовится к выпуску iOS 18.4 – очередного обновления, которое может принести важные изменения для пользователей iPhone. Ожидается улучшенная стабильность, новые функции безопасности и обновления для Safari. Кроме того, компания может добавить новые эмодзы и усовершенствовать работу Siri. Релиз уже не за горами, и вот что известно сейчас.

Кроме того, Apple представила обновленные модели MacBook Air, получившие более быстрый чип M4, расширенные возможности искусственного интеллекта и улучшенную камеру. Ноутбуки поддерживают несколько внешних мониторов, доступных в новом небесно-голубом цвете и стали доступнее по цене. Предварительные заказы стартовали 5 марта, а официальные продажи начались 12 марта.

Также Apple представила свою самую бюджетную новинку – iPhone 16e, пришедший на смену iPhone SE 3-го поколения. Смартфон получил актуальные технологии, в том числе Apple Intelligence и Face ID, но достаточно ли этого для апгрейда? "Комментарии" разбирались, стоит ли обновляться, сравнивая 16e с iPhone 12, 13, 14 и даже 15.