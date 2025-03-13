Звездопад Лириды в апреле 2025 года: когда и как наблюдать метеорный дождь в Украине

Каждую весну в ночном небе можно наблюдать настоящий звездопад — это метеорный поток Лириды. В 2025 году его пик выпадает на ночь с 21 на 22 апреля, когда в чистом небе можно будет увидеть около 20 метеоров в час.

Метеоритный дождь. Фото из открытых источников

Лириды возникают, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, оставленных кометой C/1861 G1 (Тетчер). Эти обломки, врезаясь в земную атмосферу на скорости около 49 км/с, сгорают и образуют яркие вспышки. Астрономы следят за этим звездопадом уже более 2700 лет, что делает его одним из старейших наблюдаемых метеорных потоков.

Метеорный поток продолжается с 14 по 30 апреля, но самая большая активность ожидается в ночь с 21 на 22 апреля. Лучшее время для наблюдения – предрассветные часы, когда радиант потока, то есть точка, из которой летят метеоры находится высоко над горизонтом.

Чтобы получить наилучший обзор, следует выбирать место подальше от городских огней. Также нужно дать глазам отдохнуть 20–30 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Кроме того, следует смотреть в направлении созвездия Лиры, но не фокусироваться на одной точке.

В отличие от других метеорных потоков, Лириды известны своей непредсказуемостью. В обычные годы можно увидеть 15–20 метеоров в час, но в отдельные периоды наблюдались вспышки активности, когда поток достигал 100 метеоров в час. Хотя астрономы не могут точно предсказать такие события, каждое наблюдение Лирида – это шанс стать свидетелем редкого космического явления.

Метеорные потоки происходят, когда Земля проходит через остатки дрейфующих в космосе комет. Каждый год поток Лириды возвращается примерно в одно и то же время, когда наша планета снова оказывается на пути орбиты кометы Тэтчер.

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