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Японский зонд отправится исследовать отдаленные астероиды

Японское космическое агентство еще не решило, к какому астероиду направится Hayabusa2

сегодня, 17:06
Автор:

Павел Зинченко
Японский зонд отправится исследовать отдаленные астероиды

ФОТО: МКС Онлайн

Космический зонд Hayabusa2 отправится на астероид, который вращается между Землей и Марсом. Это произойдет после завершения текущей миссии в конце этого года, сообщил портал Kyodo News со ссылкой на  Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Зонд совершит 10-летний полет к одному из двух астероидов. Пока не ясно, на каком из них будет сосредоточена миссия. JAXA сообщает, что он не приземлится на астероид, а совершит все необходимые исследования, пройдя поблизости.

Этой осенью агентство решит, является ли пунктом назначения зонда астероид "2001AV43" или "1998KY26". Оба они десятки метров в диаметре и быстро вращаются. Миссия также собирает данные, которые могут помочь в разработке стратегии, позволяющей не допустить попадания приближающегося астероида на Землю в будущем.

Hayabusa2, который был запущен на ракете в декабре 2014 года, сейчас возвращается к Земле с миссии по сбору образцов с астероида Рюгу. Он будет поблизости от Земли 6 декабря, чтобы сбросить капсулу с образцами астероидной почвы, сообщило JAXA на прошлой неделе. Ожидается, что капсула приземлится на юге Австралии.

JAXA также сообщила, что после выполнения новой миссии Hayabusa2 не вернется на Землю.

Как сообщало издание "Комментарии", JAXA создало концепт лунохода на водородном топливе.


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