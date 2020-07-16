Японский зонд доставит образцы астероидной почвы

Язык
BTC/USD
9110.95
ETH/USD
232.86
LTC/USD
41.94
USD/UAH
27.45
EUR/UAH
31.25
RUB/UAH
0.39
Павел Зинченко
Японский астероидный зонд Hayabusa2, запущеный в декабре 2014 года, отправит на Землю капсулу с образцами почвы астероида Рюгу в начале декабря. Министерство образования Японии сообщило, что 6 декабря Hayabusa2 должен сбросить капсулу в районе австралийской пустыни. Об этом сообщает поратал NHK.
Зонд, которым управляет Японское агентство аэрокосмических исследований, или JAXA, дважды приземлился на Рюгу, собрав образцы песка и камня с его поверхности. Космический корабль покинул астероид в ноябре прошлого года, чтобы вернуться на Землю.
JAXA уже сформировала команду ученых, которые должны будут принять капсулу, извлечь ее содержимое и проанализировать добытые образцы. Японские ученые уверены, что полученные образцы приблизят их к решению загадки о происхождении жизни.
На даный момент сотрудники JAXA обдумывают, на какой астероид Hayabusa2 направится в следующий раз. Целью новой миссии также будет добыча образцов почвы для дальнейшего исследования.
Как сообщало издание "Комментарии", JAXA создало концепт лунохода на водородном топливе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости