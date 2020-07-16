Японский зонд доставит образцы астероидной почвы

Японский астероидный зонд Hayabusa2, запущеный в декабре 2014 года, отправит на Землю капсулу с образцами почвы астероида Рюгу в начале декабря. Министерство образования Японии сообщило, что 6 декабря Hayabusa2 должен сбросить капсулу в районе австралийской пустыни. Об этом сообщает поратал NHK.

Зонд, которым управляет Японское агентство аэрокосмических исследований, или JAXA, дважды приземлился на Рюгу, собрав образцы песка и камня с его поверхности. Космический корабль покинул астероид в ноябре прошлого года, чтобы вернуться на Землю.



JAXA уже сформировала команду ученых, которые должны будут принять капсулу, извлечь ее содержимое и проанализировать добытые образцы. Японские ученые уверены, что полученные образцы приблизят их к решению загадки о происхождении жизни.



На даный момент сотрудники JAXA обдумывают, на какой астероид Hayabusa2 направится в следующий раз. Целью новой миссии также будет добыча образцов почвы для дальнейшего исследования.

Как сообщало издание "Комментарии", JAXA создало концепт лунохода на водородном топливе.



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