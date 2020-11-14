kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.11.2020

BTC/USD

16011.78

ETH/USD

460.28

LTC/USD

63.17

НБУ 14.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос Впервые в истории метеорологическая сеть появится на другой планете
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые в истории метеорологическая сеть появится на другой планете

Анализатор динамики окружающей среды Марса прибудет вместе с марсоходом Perseverance

сегодня, 14:59
Автор:

Павел Зинченко

NASA заявляет, что как только его марсоход Perseverance прибудет на Марс в начале следующего года, агентство начнет получать "метеорологические" отчеты от набора датчиков, расположенных на транспортном средстве. NASA называет этот прибор анализатором динамики окружающей среды Марса (MEDA), предназначенным для измерения и передачи основной информации, такой как скорость ветра, температура и так далее.

Впервые в истории метеорологическая сеть появится на другой планете

NASA развернет метеорологическую сеть на Марсе

Марсоход Perseverance был запущен этим летом и прибудет на Марс в феврале 2021 года, присоединившись к другим транспортным средствам NASA, находящимся на орбите планеты. По прибытии новому марсоходу предстоит выполнить ряд задач; например, он будет собирать образцы для будущей миссии по отправке их на Землю.

Одной из задач марсохода будет сбор основных сводок погоды на Красной планете с помощью MEDA, включая направление и скорость ветра на планете, ее температуру, уровень влажности и давление.

Эта информация станет важной частью будущих пилотируемых миссий NASA. Поскольку Марс не содержит пригодного для дыхания кислорода, не говоря уже о экстремальных температурах и других проблемах, на планете будет необходимо построить жилые сооружения для космонавтов, которые смогут функционировать в экстремальных условиях Красной планеты.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA строят мегаракету для доставки людей на Луну и Марс.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.slashgear.com/nasa-is-about-to-launch-the-first-meteorological-network-on-another-planet-13647269/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ