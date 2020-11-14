Впервые в истории метеорологическая сеть появится на другой планете

NASA заявляет, что как только его марсоход Perseverance прибудет на Марс в начале следующего года, агентство начнет получать "метеорологические" отчеты от набора датчиков, расположенных на транспортном средстве. NASA называет этот прибор анализатором динамики окружающей среды Марса (MEDA), предназначенным для измерения и передачи основной информации, такой как скорость ветра, температура и так далее.

NASA развернет метеорологическую сеть на Марсе

Марсоход Perseverance был запущен этим летом и прибудет на Марс в феврале 2021 года, присоединившись к другим транспортным средствам NASA, находящимся на орбите планеты. По прибытии новому марсоходу предстоит выполнить ряд задач; например, он будет собирать образцы для будущей миссии по отправке их на Землю.

Одной из задач марсохода будет сбор основных сводок погоды на Красной планете с помощью MEDA, включая направление и скорость ветра на планете, ее температуру, уровень влажности и давление.

Эта информация станет важной частью будущих пилотируемых миссий NASA. Поскольку Марс не содержит пригодного для дыхания кислорода, не говоря уже о экстремальных температурах и других проблемах, на планете будет необходимо построить жилые сооружения для космонавтов, которые смогут функционировать в экстремальных условиях Красной планеты.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA строят мегаракету для доставки людей на Луну и Марс.

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