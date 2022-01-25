В NASA выбирают меню для колонизаторов Марса и Луны

Космическое агентство NASA дает 1 миллион долларов на разработку технологий производства продуктов питания для астронавтов. Тем временем ученые разработали стратегию для марсианской колонии на первые 100 лет. Компании вроде SpaceX многое сделали для того, чтобы доставить людей на Марс. NASA расписал план полётов на Красную планету на десятилетие. Но мало кто думает, как действительно организовать долговременное поселение, пишет scitechdaily. Основная задача участников конкурса на лучшее меню для колонизаторов Марса и Луны – показать продукты питания, которые можно создавать во время трехлетней миссии на Марс. Эти продукты должны обеспечить жизненной энергией экипаж из четырех человек.

Марс (фото из открытых источников)

"Для питания астронавтов в течение длительного времени, в условиях космических путешествий, потребуются инновационные решения", – говорит Джим Рейтер из NASA. Среди идей уже представили съедобные порошки и искусственное мясо.

Напомним, вопрос о том, сколько же десятичных знаков Пи нам действительно необходимо, поставил поклонник NASA в Facebook. Директор и главный инженер миссии NASA Dawn Марк Рейман заинтересовался вопросом, отметив, что число Пи было сформулировано много лет назад энтузиастом из 6 класса, которому впоследствии удалось получить степень доктора физики и заняться исследованием космоса – это он непосредственно и был. Об этом сообщает Jet Propulsion Laboratory. "Для расчетов наивысшей точности JPL, которые предназначены для межпланетной навигации, мы используем 3.141592653589793. Давайте посмотрим на это немного внимательнее, чтобы понять, почему мы не используем больше десятичных знаков. Я думаю, что не существует никаких физически реалистичных вычислений, которые ученые когда-либо проводили, для которых необходимо использовать так много десятичных", — отметил Марк Рейман.











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