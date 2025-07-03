В этот день Земля будет в самой далекой точке от Солнца: известна точная дата

3 июля 2025 в 22:54 по киевскому времени Земля достигнет афелия — самой отдаленной точки своей орбиты вокруг Солнца. В этот момент расстояние между центром нашей планеты и центром Солнца составит 152 087 738 км. Это почти на 5,1 миллиона километров дальше, чем в перигелии – ближайшей точке орбиты, которую Земля пройдет в начале января.

Земля будет далеко от Солнца. Фото: Freepik

Хотя орбита Земли кажется почти круговой, на самом деле она имеет форму эллипса. Это означает, что расстояние до Солнца меняется в течение года. Афелий — это момент, когда Земля находится дальше всего от Солнца, тогда как перигелий — ближе всего. 3 июля 2025 года станет днем, когда Земля будет дальше всего от Солнца. В 2026 году перигелий придется на 3 января.

Эти даты не фиксированы. Они медленно смещаются примерно на один день каждые 58 лет. Причиной тому является гравитационное влияние планет-гигантов, в частности Юпитера и Сатурна. За сотни тысяч лет форма земной орбиты изменяется в пределах природного цикла, известного как циклы Миланковича.

Несмотря на рекордное в этом году расстояние до Солнца, оно не влияет на время года. Сезоны меняются из-за наклона оси Земли, когда в июне Северное полушарие наклонено к Солнцу, там лето, а в Южном полушарии – зима, а наоборот.

Благодаря большей близости к Солнцу в январе Земля получает примерно на 6,8% больше солнечной радиации, чем в июле. Но эта разница не столь значительна, чтобы серьезно влиять на температуру на поверхности планеты.

Изменение формы орбиты влияет на продолжительность сезонов. Например, сейчас лето в Северном полушарии длится примерно на 4,66 дня дольше зимы, а весна на 2,9 дня дольше осени. Это объясняется тем, что орбита почти круговая, но даже незначительная ее эллиптичность изменяет скорость движения Земли.

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