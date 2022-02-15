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Ученые открыли самую большую галактику во Вселенной: какой ее размер

Астрономы открыли самую большую галактику, которая когда-либо была найдена

сегодня, 13:47
Автор:

Карина Ожерельева
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Астрономы только что нашли гигантскую галактику, которая теперь считается самой большой во Вселенной. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые открыли самую большую галактику во Вселенной: какой ее размер

Радиочастицы Алкионея - Science Alert

Альционей – это гигантская радиогалактика, находящаяся в космосе на расстоянии 5 мегапарсек. Его длина составляет 16,3 миллиона световых лет, что является самой известной структурой галактического происхождения.

Гигантские радиогалактики – это еще одна загадка во Вселенной, полной тайн. Они состоят из основной галактики (это скопление звезд, вращающихся вокруг ядра галактики, содержащей сверхмассивную черную дыру), а также колоссальных струй и частиц, вырывающихся из центра галактики.

Астрономы обнаружили, что это довольно обычная эллиптическая галактика, встроенная в нить космической паутины, имеющая массу примерно в 240 миллиардов раз больше Солнца с сверхмассивной черной дырой в ее центре, примерно в 400 миллионов раз превышающая массу Солнца.

Что бы ни стояло за этим, исследователи считают, что Алкионей все еще растет.

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Источник: https://www.sciencealert.com/at-over-16-million-light-years-across-this-is-the-biggest-galaxy-ever-discovered
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