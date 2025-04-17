Ученые нашли самые убедительные доказательства внеземной жизни

Астрономы Кембриджского университета объявили об обнаружении химических "подписей", которые могут указывать на существование жизни на далекой экзопланете. Ученые считают, что это "самые весомые доказательства" существования жизни за пределами нашей Солнечной системы.

Экзопланета K2-18b. Фото: Кембриджский университет

Команда британских и американских астрофизиков исследовала экзопланету K2-18b, которая находится в 124 световых годах от Земли. Они обнаружили на этой экзопланете два химических вещества (DMS, DMDS), которые создаются исключительно живыми организмами – микроскопическими морскими водорослями.

По словам ученых, это может быть первым серьезным свидетельством в пользу внеземной жизни.

Обнаружение стало возможным благодаря космическому телескопу Джеймсу Уэббу. С помощью сверхчувствительных инструментов астрономы смогли проанализировать состав атмосферы планеты, наблюдая, как ее молекулы блокируют свет от звезды, вокруг которой вращается K2-18b.

"На этот момент мы находим намеки на возможную биологическую активность за пределами Солнечной системы. Честно говоря, я думаю, что это ближе всего к тому, чтобы увидеть черту, которую мы можем приписать жизни", — сказал астрофизик Никку Мадхусудхана.

Как указывает Мадхусудхана, концентрация DMS и DMDS настолько велика на K2-18b, что она "кишит жизнью".

Несмотря на сенсационность открытия опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, некоторые ученые выразили скепсис по поводу выводов о нахождении внеземной жизни на экзопланете K2-18b. По их словам, несмотря на то, что на Земле DMS и DMDS образуются исключительно благодаря живым организмам, на других планетах эти химические вещества могли быть созданы неизвестными способами, не имеющими ничего общего с жизнью.

K2-18b — гигантская экзопланета, которая почти втрое больше Земли и восемь раз тяжелее. Она вращается вокруг своей звезды в зоне, которую ученые называют "зоной Златовласки", то есть на достаточном расстоянии, чтобы вода могла существовать в жидком состоянии.

Эта планета давно считалась перспективным кандидатом на роль так называемой гицейской планеты – океанического мира с водородной атмосферой, потенциально способной поддерживать простую микробную жизнь. В 2023 году телескоп Уэбба уже зафиксировал другие молекулы на этой планете, связанные с биологической активностью, включая метан и углекислый газ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, где может скрываться внеземная жизнь.

Также "Комментарии" писали, что ученые на Энцеладе нашли ключевой элемент для существования жизни.