Ученые бьют тревогу: небо буквально падает

Изменения климата влияют не только на жизнь на Земле, но и на космос. Новое исследование Массачусетского технологического института (MIT), опубликованное в Nature Sustainability, показывает, что парниковые газы изменяют состав атмосферы так, что космический мусор будет оставаться на орбите гораздо дольше. Это может привести к опасным столкновениям спутников и даже сделать низкую околоземную орбиту непригодной для использования.

Космический мусор. Фото из открытых источников

Атмосфера Земли не имеет четкого предела – она постепенно разжижается вплоть до космического пространства. Верхние ее слои, в частности термосфера, играют ключевую роль в сохранении безопасной космической среды. Она создает аэродинамическое сопротивление, что помогает очищать орбиту от мусора, заставляя обломки спутников снижаться и сгорать в атмосфере.

Но из-за накопления парниковых газов термосфера сжимается. Это уменьшает сопротивление и позволяет космическому мусору оставаться на орбите гораздо дольше. В результате риск столкновений между спутниками и обломками значительно растет.

По словам астрофизиков, проблема становится особенно острой из-за стремительного увеличения количества спутников. За последние пять лет их запустили больше, чем за последние 60 лет вместе. Компании, такие как SpaceX, активно развертывают мегасозвездия спутников для глобального интернет-покрытия.

Если тенденция сохранится, низкая орбита может оказаться опасно переполненной. Это может повлечь за собой синдром Кесслера — цепную реакцию столкновений, которая создаст критическое количество обломков, делая орбиту непроходимой для спутников.

"Небо буквально падает — со скоростью десятилетий. И мы видим это за тем, как меняется сопротивление наших спутников", — предупреждает автор исследования Уильям Паркер.

Исследователи MIT смоделировали, как будет меняться ситуация к 2100 году в зависимости от уровня выбросов углекислого газа. Они прогнозируют, что количество спутников, которые можно будет безопасно использовать, снизится на 50-66%.

Чтобы избежать катастрофы в космосе, ученые предлагают три варианта. Первый состоит в уменьшении выбросов парниковых газов, что позволит сохранить термосферу в стабильном состоянии. Второй вариант предполагает активную очистку орбиты от мусора. В этом случае новые технологии могут помочь устранять обломки. Третий вариант – переход на высшие орбиты. Однако по этому сценарию спутники и их обломки будут оставаться там почти навсегда, что также создаст опасность в будущем.

По оценкам экспертов, сейчас на орбите находится 40 тыс. обломков размером более 10 см, один миллион единиц мусора от 1 до 10 см и 130 миллионов отходов размером от 1 мм до 1 см. Даже малейший космический мусор представляет серьезную угрозу. Средняя скорость столкновений между ними составляет 11 км/с или около 40 000 км/ч.

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