SpaceX успешно испытала прототип космического корабля для освоения Марса (ВИДЕО)

Скриншот из видео

SpaceX успешно протестировала прототип космического корабля Starship SN5, который американская компания планирует использовать для полетов на Марс. Об этом сообщается на сайте NASA.

Так, 150-метровый прыжок состоялся в ночь с 4 на 5 августа в Бока-Чика, штат Техас. Это был первый полет полномасштабной танковой секции Starship, который открывает для SpaceX путь к полетам на больших высотах. Прототип находился в воздухе около 40 секунд.





Отметим, что Starship SN5 оснащен упорной секцией с резервуарами для жидкого кислорода и метана. А носовой конус и аэродинамические поверхности – единственные компоненты, отсутствующие у SN5 в отличие от полноразмерного корабля Starship. Добавим, что корабль будет иметь шесть двигателей Raptor, расположенных вокруг центральной части. Тогда как у прототипа установлен только один двигатель, что и спровоцировало наклон во время взлета.

Планировалось, что после успешного полета компания может приступить к испытательным полетам на большей высоте.

Как сообщалось, ранее SpaceX запустила корейский спутник и установила рекорд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!