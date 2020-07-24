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Россия использует боевое оружие в космосе

США и Великобритания обеспокоены применением Россией боевого оружия в космосе

сегодня, 10:46
Автор:

Павел Зинченко
Россия использует боевое оружие в космосе

США и Великобритания обвинили Россию в испытании боевого снаряда в космосе. Он может быть использован для уничтожения спутников на орбите. Об этом сообщает BBC.

Государственный департамент США охарактеризовал недавнее испытание "того, что может показаться фактическим противоспутниковым оружием на орбите", как такое, что вызывает беспокойство. США ранее выражали обеспокоенность по поводу новой активности российских спутников.

В свою очередь, Великобритания впервые обвинила Россию в проведении военных испытаний в космосе. Они пришли через несколько дней после того, как расследование заявило, что правительство Великобритании "сильно недооценило" угрозу, которую представляет Россия.

В заявлении в четверг помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд обвинил Москву в лицемерии после того, как российская сторона заявила, что хочет, чтобы контроль над вооружениями был распространен на космос. "Москва стремится ограничить возможности Соединенных Штатов, хотя явно не намерена останавливать свою собственную космическую программу", - заявил Форд.

Глава космического управления Великобритании, вице-маршал авиации Харви Смит, сказал, что он также обеспокоен последним испытанием российских спутников, которые, по его словам, имеют "характеристики оружия".

Россия, Великобритания и США входят в число более 100 стран, которые приняли на себя обязательства по космическому договору, который предусматривает, что космическое пространство должно использоваться всеми и исключительно в мирных целях. Договор добавляет, что оружие не должно размещаться на орбите или в космосе.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA засняло Солнце с рекордно близкого расстояния.


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