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Прошло успешное испытание космической катапульты. Что это и как это работает (ВИДЕО)

В ближайшем будущем человечество получит альтернативные варианты запуска в космос.

8 октября 2022, 23:56
Автор:

Slava Kot
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Пока у человечества только один способ доставки груза в космос – с помощью мощных ракет. Однако космическая катапульта под названием SpinLaunch может изменить это. Недавно она прошла испытания перед представителями НАСА и другими компаниями космического сектора.

Прошло успешное испытание космической катапульты. Что это и как это работает (ВИДЕО)

Установка для запуска в космос SpinLaunch. Фото из открытых источников

Если все будет работать, первую коммерческую отправку груза в космос катапульта SpinLaunch может осуществить в 2025 году. Что станет первым альтернативным методом отправки в космос.

В настоящее время устройство проходит испытание. В рамках 10-го тестового запуска SpinLaunch отправил груз с устройствами НАСА и Airbus. Видео испытания можно просмотреть ниже:

В отличие от традиционных ракет SpinLaunch использует наземную систему запуска с электрическим приводом, которая базируется на кинетической энергии. Посредством такой системы предусмотрена отправка в космос грузов около 200 кг, именно столько весят малые спутники.

Главные преимущества космической турбины – это дешевизна запуска и их экологичность.

Как работает космическая катапульта SpinLaunch можно просмотреть в видео от создателей апарта ниже:

Идея кажется достаточно простой, но если она будет работать, то это улучшит и расширит возможности для запуска грузов в открытый космос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об уникальном событии, НАСА решили разбить свой прибор об астероиде для проверки защиты Земли от небесных тел.

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Источник: https://www.spinlaunch.com/
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