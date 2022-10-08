Прошло успешное испытание космической катапульты. Что это и как это работает (ВИДЕО)



















Пока у человечества только один способ доставки груза в космос – с помощью мощных ракет. Однако космическая катапульта под названием SpinLaunch может изменить это. Недавно она прошла испытания перед представителями НАСА и другими компаниями космического сектора.



Установка для запуска в космос SpinLaunch. Фото из открытых источников

Если все будет работать, первую коммерческую отправку груза в космос катапульта SpinLaunch может осуществить в 2025 году. Что станет первым альтернативным методом отправки в космос.

В настоящее время устройство проходит испытание. В рамках 10-го тестового запуска SpinLaunch отправил груз с устройствами НАСА и Airbus. Видео испытания можно просмотреть ниже:

В отличие от традиционных ракет SpinLaunch использует наземную систему запуска с электрическим приводом, которая базируется на кинетической энергии. Посредством такой системы предусмотрена отправка в космос грузов около 200 кг, именно столько весят малые спутники.

Главные преимущества космической турбины – это дешевизна запуска и их экологичность.

Как работает космическая катапульта SpinLaunch можно просмотреть в видео от создателей апарта ниже:

Идея кажется достаточно простой, но если она будет работать, то это улучшит и расширит возможности для запуска грузов в открытый космос.

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