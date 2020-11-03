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Главная Новости IT космос Невероятное зрелище: телескоп Hubble показал «звездный водопад» (ФОТО)
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Невероятное зрелище: телескоп Hubble показал «звездный водопад» (ФОТО)

Телескоп Hubble порадовал очередным невероятным снимком, который поражает воображение

сегодня, 13:12
Автор:

Павел Зинченко

Телескоп Hubble сделал снимок галактики UGCA 193 в созвездии Секстант. Об этом сообщает информационное издание Phone Mantra.

Невероятное зрелище: телескоп Hubble показал «звездный водопад» (ФОТО)

ФОТО: Astro News

Отмечается, что внешне галактика UGCA 193 напоминает грандиозный космический водопад: из яркой и насыщенной центральной области вытекает поток звезд. Многие из этих светил относительно малы по возрасту и имеют высокую температуру, которая может быть в шесть раз выше температуры Солнца.

Галактика UGCA 193 — спирального типа. Но на этом изображении не видно характерной структуры таких галактик, так как объект запечатлен сбоку.

Добавим, что спиральные галактики — один из основных типов галактик. По оценкам ученых, такие структуры составляют около половины всех галактик во Вселенной.


Как сообщало издание "Комментарии", телескоп Хаббл сделал уникальный снимок Петли Лебедя. Такое название носит остаток сверхновой ударной волны, которая находится на расстоянии более 1400 световых лет от Земли. Специалисты рассказывают, что она появилась из-за огромного взрыва,  случившегося в космосе еще 10-20 тысяч лет тому назад.


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