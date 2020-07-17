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NASA перенесла запуск самого большого в мире телескопа

Самый большой в мире телескоп стартует осенью следующего года

сегодня, 14:45
Автор:

Павел Зинченко
NASA перенесла запуск самого большого в мире телескопа

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Это решение связано с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщил портал Space News.

"NASA объявило об отсрочке запуска крупнейшего в мире космического телескопа. "Джеймс Уэбб" в течение семи месяцев сталкивался с проблемами, связанными с техническими неполадками и последствиями пандемии коронавируса", - говорится в сообщении космического агентства.

Как отмечают в NASA, новый запуск запланирован на 31 октября 2021 года. По словам Грега Робинсона, директора программы запуска телескопа, из-за пандемии коронавируса в Калифорнии, на базе, где специалисты работают с этим телескопом, показатель производительности значительно уменьшился. 

Он также добавил, что согласно правилам NASA, необходимо также выделить определенное резервное время для запуска программы космического аппарата. Отмечается, что предыдущий запуск телескопа имени Джеймса Уэбба был назначен на конец марта следующего года.

Как сообщало издание "Комментарии", в NASA рассказали, когда отправят ракету на Марс.


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