NASA исследует новый астероид за 10 секунд

На этой неделе космический корабль NASA попытается спуститься на астероид и получить образец в ходе 10-секундной миссии. Об этом сообщает Sky News.

Астероид исследуют за 10 секунд

Космический корабль OSIRIS-Rеx вращается вокруг астероида Бенну почти два года — в сотнях миллионов миль от Земли. Во вторник он попытается собрать горсть грязи и гравия с поверхности астероида.

Миссия, в ходе которой космический корабль размером с фургон будет работать на автопилоте для маневра "коснись и пойди", продлится всего 5–10 секунд. Космический корабль совершит четырехчасовой полет прямо над поверхностью Бенну. С помощью специальной механической клешни OSIRIS-Rеx попытается заполучить образцы поверхности астероида.

Главный нюанс миссии заключается в том, что между астероидом и базой NASA существует 18-минутная задержка радиосвязи, поэтому диспетчеры не смогут вмешаться и проконтролировать выполнение миссии.

Если первая попытка не удастся, OSIRIS-Rex может попробовать еще раз, но экспертам все равно придется подождать до 2023 года, прежде чем образцы прибудут на Землю.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA запустит в космос туалет за 23 миллиона долларов.

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