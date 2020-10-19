kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.10.2020

BTC/USD

11623.12

ETH/USD

379.36

LTC/USD

47.91

НБУ 19.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос NASA исследует новый астероид за 10 секунд
commentss НОВОСТИ Все новости

NASA исследует новый астероид за 10 секунд

OSIRIS-Rеx подберет образцы астероидной почвы с помощью специальной механической клешни

сегодня, 15:09
Автор:

Павел Зинченко

На этой неделе космический корабль NASA попытается спуститься на астероид и получить образец в ходе 10-секундной миссии. Об этом сообщает Sky News.

NASA исследует новый астероид за 10 секунд

Астероид исследуют за 10 секунд

Космический корабль OSIRIS-Rеx вращается вокруг астероида Бенну почти два года — в сотнях миллионов миль от Земли. Во вторник он попытается собрать горсть грязи и гравия с поверхности астероида.

Миссия, в ходе которой космический корабль размером с фургон будет работать на автопилоте для маневра "коснись и пойди", продлится всего 5–10 секунд. Космический корабль совершит четырехчасовой полет прямо над поверхностью Бенну. С помощью специальной механической клешни OSIRIS-Rеx попытается заполучить образцы поверхности астероида.

Главный нюанс миссии заключается в том, что между астероидом и базой NASA существует 18-минутная задержка радиосвязи, поэтому диспетчеры не смогут вмешаться и проконтролировать выполнение миссии.

Если первая попытка не удастся, OSIRIS-Rex может попробовать еще раз, но экспертам все равно придется подождать до 2023 года, прежде чем образцы прибудут на Землю.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA запустит в космос туалет за 23 миллиона долларов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ