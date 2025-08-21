На этой неделе появится Черная Луна, которую связывают с апокалиптическим пророчеством о конце света

В ночь с 22 на 23 августа 2025 года Землю ждет редкое астрономическое явление под названием Черная Луна. Хотя это явление имеет драматическое название и связывается с пророчеством о конце света, оно не несет негативного влияния, разве что саму Луну нельзя будет увидеть в эти дни. Однако эта дата привлекает внимание астрономов и любителей космоса.

Луна. Фото из открытых источников

Что такое Черная Луна

Термин "Черная Луна" не является официальным в науке, но используется для описания особой фазы новолуния. В обычный месяц мы видим одно новолуние, однако иногда случается второе, именно тогда его называют "черным". Это происходит примерно раз в 33 месяца.

В 2025 году Черная Луна наступит в ночь с 22 на 23 августа. Если пропустите эту дату, следующее такое явление можно будет наблюдать только в августе 2028-го, тогда как предыдущая Черная Луна произошла 19 мая 2023 года.

Можно ли увидеть Черную Луну

Черную Луну нельзя увидеть. Во время новолуния Луна располагается между Землей и Солнцем, поэтому ее освещенная часть повернута в противоположную сторону. В результате она сливается с дневным небом и становится невидимым. Однако этот период имеет свою красоту, ведь ночь без лунного света идеальна для наблюдения за звездами. Такие августовские ночи подарят прекрасный вид на Млечный Путь из Северного полушария.

"Отсутствие лунного света создает идеальные условия для наблюдения за звездами. Это отличная возможность для астрономов-любителей или любого, кто интересуется ночным небом, получить более четкое представление о звездах и планетах, которые обычно омрачаются Луной", — указывает доцент кафедры физики Сиракузского университета Уолтер Фримен.

Хотя само явление нельзя увидеть, сразу после него появится один из самых изощренных видов Луны – тонкий серп. Вечером 24–25 августа попытайтесь найти его на западном горизонте примерно через 30–40 минут после заката Солнца. Это будет первый знак, что Черная Луна осталась позади.

Суеверия о конце света

Некоторые интерпретации придают Черной Луне апокалиптическое значение. Это касается нескольких отрывков из Библии, которые указывают на конец времени, наступающего во время Черной Луны. Например, приводится стих из Евангелия от Марка 13:24, где написано: "Солнце затмится, а Луна не даст своего света".

Однако астрономы подчеркивают, что это абсолютно естественный цикл, не несущий никакой угрозы. Так же, как суперлуна или затемнение, он лишь часть космического календаря.

"Черная Луна — это лишь второй новолуние, которое случается в течение одного календарного месяца. С научной точки зрения, это ничем не отличается от любого другого новолуния", — объясняет профессор Фримен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конец света все ближе, ведь ученые установили новое время на часах Судного дня.

Также "Комментарии" писали, что математик из Украины расшифровал "Код да Винчи" и назвал дату конца света.