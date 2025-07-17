На аукционе продали камень инопланетного происхождения за рекордную сумму

На аукционе редких геологических и археологических объектов в Нью-Йорке выставили самый большой кусок Марса, когда-либо находившийся на Земле. Камень инопланетного происхождения весом 25 килограммов был продан за рекордную сумму в 5,3 миллиона долларов. Этот обломок стал самым дорогим метеоритом, когда-либо проданным на открытых торгах.

Самый большой кусок Марса на Земле. Фото: AP/Richard Drew

Согласно информации, обнародованной аукционным домом Sotheby's, уникальный камень под названием NWA 16788 был найден в ноябре 2023 года в пустыне Сахара, на территории Нигера. Как считают ученые, фрагмент попал на Землю после того, как его вытолкнул мощный астероидный удар с поверхности Марса. Метеорит преодолел межпланетное расстояние около 225 миллионов километров, что в 550 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Предварительно эксперты оценивали стоимость метеорита с Марса в 2-4 миллиона долларов, однако конкуренция среди покупателей на торгах повысила итоговую цену до 4,3 миллиона долларов, а с учетом аукционных сборов и комиссий окончательная сумма крупнейшего куска Марса составила 5,3 миллиона долларов. Личность покупателя не разглашается.

Самый большой кусок Марса на Земле. Фото: AP/Richard Drew

Ученые отмечают, что марсианские метеориты чрезвычайно редкое явление. За всю историю человечества было подтверждено чуть более 300 обломков, имеющих марсианское происхождение. Их изучение позволяет получить уникальную информацию о геологической истории Красной планеты, потенциальном наличии воды, атмосфере и даже возможности существования жизни в далеком прошлом.

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