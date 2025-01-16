Луна попала в список находящихся под угрозой объектов: какая причина

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Slava Kot
Всемирный фонд памятников (WMF) включил Луну в список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой. Причиной внесения внеземного объекта стали потенциальные повреждения, которые могут нанести артефактам будущие космические миссии и путешествия на Луну.
Базз Олдрин на Луне. Фото: NASA
Список WMF, традиционно включающий объекты на Земле, в этом году впервые отметил место за пределами нашей планеты. В списке из 25 объектов вместе с Луной попали такие уязвимые достопримечательности, как Дорога инков в Андах, руины турецкой Антакье после землетрясения, японский полуостров Ното и Киевский городской дом учителя, поврежденный из-за атаки России.
Как объясняет WMF на Луне остались сотни артефактов, включая следы астронавтов миссии "Аполлон-11" Нила Армстронга и Базза Олдрина, зафиксировавшая историческую высадку камера и мемориальный диск. Однако активная космическая деятельность, которая началась в 1960-х годах, снова набирает обороты. В 2027 году NASA планирует миссию Artemis III, которая станет первым приземлением человека на Луне с начала 1970-х. В сочетании с амбициями частных компаний, разрабатывающих коммерческие путешествия, это создает риск повреждения или похищения объектов месячного наследия.
WMF призывает создать механизмы международной защиты для сохранения месячного наследия. Монло отметила, что такие действия должны предотвратить разрушения в новой эре освоения космоса. По словам организации, включение Луны в список объектов под угрозой является шагом к привлечению внимания к проблеме и содействию разработке глобальных протоколов сохранения наследия.
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