Луна попала в список находящихся под угрозой объектов: какая причина

Всемирный фонд памятников (WMF) включил Луну в список объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой. Причиной внесения внеземного объекта стали потенциальные повреждения, которые могут нанести артефактам будущие космические миссии и путешествия на Луну.

Базз Олдрин на Луне. Фото: NASA

Список WMF, традиционно включающий объекты на Земле, в этом году впервые отметил место за пределами нашей планеты. В списке из 25 объектов вместе с Луной попали такие уязвимые достопримечательности, как Дорога инков в Андах, руины турецкой Антакье после землетрясения, японский полуостров Ното и Киевский городской дом учителя, поврежденный из-за атаки России.

Как объясняет WMF на Луне остались сотни артефактов, включая следы астронавтов миссии "Аполлон-11" Нила Армстронга и Базза Олдрина, зафиксировавшая историческую высадку камера и мемориальный диск. Однако активная космическая деятельность, которая началась в 1960-х годах, снова набирает обороты. В 2027 году NASA планирует миссию Artemis III, которая станет первым приземлением человека на Луне с начала 1970-х. В сочетании с амбициями частных компаний, разрабатывающих коммерческие путешествия, это создает риск повреждения или похищения объектов месячного наследия.

"Включение Луны подчеркивает общую потребность в проактивных и общих стратегиях защиты наследия – на Земле или за ее пределами – которые отражают и сохраняют наш коллективный нарратив", — пояснила президент WMF Бенедикт де Монло.

WMF призывает создать механизмы международной защиты для сохранения месячного наследия. Монло отметила, что такие действия должны предотвратить разрушения в новой эре освоения космоса. По словам организации, включение Луны в список объектов под угрозой является шагом к привлечению внимания к проблеме и содействию разработке глобальных протоколов сохранения наследия.

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