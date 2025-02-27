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28 февраля можно увидеть необычное явление в небе: следующее будет через 136 лет

28 февраля 2025 года семь планет Солнечной системы появятся на ночном небе одновременно.

27 февраля 2025, 17:35
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Slava Kot

В конце февраля в небе можно будет наблюдать редкое явление – парад планет. В этот раз семь планет Солнечной системы выстроятся почти в одну линию. Это будет уникальная возможность увидеть Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун одновременно.

28 февраля можно увидеть необычное явление в небе: следующее будет через 136 лет

Парад планет

В январе 2025 уже можно было увидеть шесть планет на ночном небе, но 28 февраля к ним присоединится Меркурий, образуя полный парад из семи планет.

Как и где смотреть парад планет

28 февраля начиная с восхода Солнца сначала следует искать Марс, который обычно виден в виде красного пятна. Переводя взгляд на юг, мы можем увидеть также Юпитер и Уран. Впоследствии устремив глаза на юго-запад, будут видны Венера, Нептун и Меркурий. Парад планет замыкает Сатурн, находящийся на краю неба.

Какие планеты можно увидеть невооруженным глазом

Марс, Венера и Юпитер – самые яркие планеты, их легко разглядеть без телескопа на ночном небе. Сатурн и Меркурий можно увидеть невооруженным глазом, но их будет сложнее найти. Уран и Нептун слишком далеки и тусклы, так что для их наблюдения понадобится телескоп или мощный бинокль.

Следующая возможность наблюдать за всеми семью планетами одновременно представится только через сто лет, 19 мая 2161 года.

Парад планет – это астрономическое явление, когда несколько планет Солнечной системы находятся на одной линии относительно Земли. Это редкое совпадение орбитальных траекторий, не имеющее влияния на Землю, но создающее увлекательное зрелище для наблюдателей.

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