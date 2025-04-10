Космический турист может возглавить NASA: он друг Илона Маска

Миллиардер, космический турист и близкий к SpaceX предприниматель Джаред Айзекман может возглавить NASA. Кандидат Трампа на должность руководителя космического агентства США выступил перед Сенатом, пообещав программу одновременных миссий на Луну и Марс.

Джаред Айзекман. Фото: Polaris Program / John Kraus

Во время слушаний в профильном комитете Сената по поводу возможного назначения Айзекмана, как руководителя NASA, он заявил, что США могут реализовать космические миссии на Луну и Марс одновременно и с ныне существующим бюджетом. Однако сенаторы высказали предостережения относительно его слов.

Айзекман не предоставил четкий план финансирования или график реализации таких целей NASA. Его ограниченный опыт работы с NASA и отсутствие научной подготовки вызвали вопросы у американских чиновников, как он будет руководить внутренними операциями агентства, техническими проблемами, учеными и инженерами.

"Я был относительно аполитичным. Я не ученый и никогда не работал в NASA", — сказал Айзекман, однако добавил, что "не думаю, что это слабые стороны".

Кроме того, Джаред Айзекман имеет дружеские связи с Илоном Маском, чья компания SpaceX активно сотрудничает с NASA и заключает многомиллиардные контракты.

"Я абсолютно хочу быть ясным. Я предан этой стране, космическому агентству и их миссии, которая меняет мир", — ответил Айзекман по поводу его связей с Маском.

41-летний Джаред Айзекман заработал свое состояние, основав в подростковом возрасте финтех-компанию Shift4 Payments, занимавшуюся переводом средств. Он дважды летал в космос с миссиями SpaceX. Если его кандидатуру утвердят, он станет самым молодым руководителем NASA и первым таким с личным опытом космического полета.

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