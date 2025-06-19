Космический корабль SpaceX Илона Маска взорвался: образовался большой огненный шар (ВИДЕО)

В ночь на 19 июня во время наземных тестов на полигоне Starbase в Техасе взорвался прототип космического корабля Starship 36. На опубликованных кадрах NASA видно, как ракета SpaceX превратилась в гигантский огненный шар.

Взрыв корабля Starship Илона Маска. Фото: NASA

Как сообщили в SpaceX, около 23:00 по местному времени во время плановых статических испытаний двигателя произошла "серьезная аномалия", повлекшая взрыв. На тот момент корабль готовили к десятому летному испытанию. Компания Илона Маска подчеркнула, что вся операция проходила под контролем, а вокруг объекта была установлена безопасная зона и весь персонал остался невредимым.

"Starship, готовившийся к десятому летному испытанию, испытал серьезную аномалию на испытательной площадке Starbase", — говорится в заявлении SpaceX.

Причина аварии Starship пока неизвестна.

Видео взрыва космического корабля Starship 36 от SpaceX:

Пока неизвестно, как инцидент повлияет на график следующего запуска Starship, являющегося ключевым элементом планов SpaceX по покорению Луны, Марса и других космических целей.

Кроме того, этот взрыв стал уже не первым в серии неудач Илона Маска. В этом году два тестовых полета Starship завершились авариями. Один аппарат распался над Карибским бассейном, а другой лишился управления и был разрушен над Атлантическим океаном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск официально основал город Starbase в США.

Также "Комментарии" писали о том, как космический корабль Starship Flight 7 взорвался во время полета. Корабль должен был доставить груз на орбиту Земли во время тестового запуска.