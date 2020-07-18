kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.07.2020

BTC/USD

9115.00

ETH/USD

233.02

LTC/USD

41.96

НБУ 18.07.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT космос Комета Neowise стремительно приближается к Земле
commentss НОВОСТИ Все новости

Комета Neowise стремительно приближается к Земле

Следующее появление Neowise ожидается не раньше, чем через шесть тысяч лет

сегодня, 10:47
Автор:

Павел Зинченко
Комета Neowise стремительно приближается к Земле

Комета Neowise была видна на северном небе, около 20 градусов над горизонтом, от пляжа Алки в Западном Сиэтле. Об этом сообщает издание Report.

Комета была недавно видна в северном полушарии, даже из заполненных светом городских районов. Теперь ее можно увидеть на северо-западе, чуть ниже Большой Медведицы, примерно через час после захода солнца. 

Некоторые районы вдоль побережья и вблизи Каскадных гор могли по-прежнему видеть затянувшийся облачный покров в пятницу вечером. По данным Scientific American, астрономы впервые обнаружили комету в конце марта с помощью телескопа с широким полем инфракрасного обзора околоземного объекта.

Официально названная C / 2020 F3, она носит неофициальное имя Neowise, в честь спутника, который первым ее зафиксировал. Комета приблизится к Земле на расстояние "всего 64 миллиона миль" 22 июля. После этого появления Neowise отдалится от Земли и снова приблизится к ней приблизительно через 6800 лет. 

Как сообщало издание "Комментарии", NASA засняло Солнце с рекордно близкого расстояния.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!