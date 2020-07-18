Комета Neowise стремительно приближается к Земле

Комета Neowise была видна на северном небе, около 20 градусов над горизонтом, от пляжа Алки в Западном Сиэтле. Об этом сообщает издание Report.

Комета была недавно видна в северном полушарии, даже из заполненных светом городских районов. Теперь ее можно увидеть на северо-западе, чуть ниже Большой Медведицы, примерно через час после захода солнца.

Некоторые районы вдоль побережья и вблизи Каскадных гор могли по-прежнему видеть затянувшийся облачный покров в пятницу вечером. По данным Scientific American, астрономы впервые обнаружили комету в конце марта с помощью телескопа с широким полем инфракрасного обзора околоземного объекта.



Официально названная C / 2020 F3, она носит неофициальное имя Neowise, в честь спутника, который первым ее зафиксировал. Комета приблизится к Земле на расстояние "всего 64 миллиона миль" 22 июля. После этого появления Neowise отдалится от Земли и снова приблизится к ней приблизительно через 6800 лет.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA засняло Солнце с рекордно близкого расстояния.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!