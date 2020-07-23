Китайский марсоход отправился в сторону Красной планеты

Китай отправил к Красной планете свой первый марсоход. Шестиколесный робот, находящийся в защитном зонде, был поднят с Земли ракетой Long March 5 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:40 по местному времени (04:40 по Гринвичу). Он должен прибыть на орбиту Красной планеты в феврале. Об этом сообщает BBC.

Названный Tianwen-1 или "Вопросы к небу", марсоход не будет пытаться приземлиться на поверхности в течение еще двух-трех месяцев. Эта выжидательная стратегия была успешно использована американцами в 1970-х годах. Она позволит инженерам оценить атмосферные условия на Марсе, прежде чем предпринимать рискованное приземление. Целевым местом приземления китайской миссии будет плоская равнина в пределах ударного бассейна Утопии к северу от экватора Марса. Марсоход изучит геологию региона - на поверхности и чуть глубже.

Tianwen-1 - одна из трех миссий, отправляющихся на Марс в течение 11 дней. В понедельник Объединенные Арабские Эмираты запустили свой спутник "Надежда" в направлении Красной планеты. И через неделю космическое агентство NASA планирует отправить свой марсоход следующего поколения Perseverance.

Как сообщало издание "Комментарии", в NASA рассказали, когда отправят ракету на Марс.

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