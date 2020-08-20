Китай запустит спутники для мониторинга океанов

В ближайшие 16 месяцев Китай запустит четыре спутника для наблюдения за океаном. Об этом сообщает издание Global Times со ссылкой на China Youth Daily.

"Два из них будут запущены в сентябре и ноябре этого года, а два других будут отправлены в космос в 2021 году", - цитирует издание слова директора Национального центра прикладных океанических спутников Цзян Синвэя.

По состоянию на август Китай самостоятельно разработал и запустил семь спутников Haiyang, названных в честь китайского слова, означающего "океан", и для краткости получившего обозначение "HY". Страна запустила свой первый спутник для наблюдения за океаном, HY-1A, 15 мая 2002 года, а в июне этого года отправила на орбиту HY-1D.

Согласно подфоруму Всемирной конференции по морской науке и технологиям, космическая технология дистанционного зондирования использовалась в таких областях, как обследование морских ресурсов окружающей среды, предотвращение и смягчение последствий морских катастроф, морская экономика, морская экология и безопасность на море.

Спутники HY-2A и HY-2B могут отслеживать тайфуны в северо-западной части Тихого океана и собирать информацию обо всех тайфунах в течение года, обеспечивая поддержку для прогнозирования данных явлений во время сезона наводнений.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил в космос глобальные мультимедийные спутники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!