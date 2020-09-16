Китай впервые запустил ракеты с морской платформы

Китайские государственные СМИ сообщили в среду, что Китай успешно отправил на орбиту девять спутников в ходе своего первого коммерческого запуска ракеты с морской платформы. Об этом сообщает Gadgets 360.

Спутники, один из которых принадлежал платформе обмена видео Bilibili, были запущены ракетой Long March 11 из Желтого моря во вторник, сообщили СМИ.



Long March 11, предназначенный для быстрого развертывания с мобильных стартовых площадок, таких как корабль, в основном используется для транспортировки небольших спутников. Ракета совершила свой первый морской пуск в июне прошлого года.



В Китае есть три внутренних космических центра, где использованные компоненты ракет возвращаются на Землю и иногда представляют опасность для населенных пунктов. Морские запуски снизят этот риск.



В последние годы Китай сделал свою космическую программу своим главным приоритетом, стремясь догнать Соединенные Штаты и стать крупнейшей космической державой к 2030 году.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы успешно испытали 3D-принтер в космосе.



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