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Китай и Россия решили осваивать Луну: что там построят

Страны уже заключили договоренности

сегодня, 12:19
Автор:

Таисия Ерохина

Китай и Россия объявили о планах строительства космической станции на Луне. Об этом передает ВВС.

Китай и Россия решили осваивать Луну: что там построят

Фото из открытых источников

Как заявило Российское космическое агентство Роскосмос, было подписано соглашение с Национальным космическим управлением Китая. Планируют создать исследовательские центры на поверхности и орбите Луны.

В заявлении говорится, что станция будет доступна для использования другими странами. Стоит добавить, что о масштабных планах РФ заявила в канун 60-летие своего первого полета человека в космос.

Предполагается, что международная научная лунная станция будет проводить широкий спектр научных исследований, включая исследование и использование Луны.

"Китай и Россия будут использовать свой накопленный опыт в области космической науки, исследований и разработок, а также использования космического оборудования и космических технологий для совместной разработки дорожной карты для строительства международной лунной научно-исследовательской станции", — говорится в заявлении.

Кроме того, российско-китайское соглашение подразумевает сотрудничество российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" (ОА) и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7".

Как сообщалось ранее, амбициозные мечты украинцев насчет покорения космического пространства совсем скоро могут превратиться в реальность. По сообщению народного депутата Дмитрия Наталухи, украинская власть предварительно договорилась о запуске отечественного спутника "Сич 2-1" на земную орбиту с помощью компании SpaceX, принадлежащей изобретателю Илону Маску.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56342311
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