Китай и Россия решили осваивать Луну: что там построят

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Таисия Ерохина
Китай и Россия
объявили о планах строительства космической станции на Луне. Об этом передает
ВВС.
Фото из открытых источников
Как заявило Российское
космическое агентство Роскосмос, было подписано соглашение с Национальным
космическим управлением Китая. Планируют создать исследовательские центры на
поверхности и орбите Луны.
В заявлении говорится,
что станция будет доступна для использования другими странами. Стоит добавить,
что о масштабных планах РФ заявила в канун 60-летие своего первого полета
человека в космос.
Предполагается,
что международная научная лунная станция будет проводить широкий спектр научных
исследований, включая исследование и использование Луны.
Кроме того, российско-китайское
соглашение подразумевает сотрудничество российской миссии с орбитальным
космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" (ОА) и китайской миссии исследования
полярной области Луны "Чанъэ-7".
Как сообщалось
ранее, амбициозные мечты украинцев насчет покорения космического пространства
совсем скоро могут превратиться в реальность. По сообщению народного депутата
Дмитрия Наталухи, украинская власть предварительно договорилась о запуске
отечественного спутника "Сич 2-1" на земную орбиту с
помощью компании SpaceX, принадлежащей изобретателю Илону Маску.
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