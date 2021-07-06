logo
Русский Українська

BTC/USD

33923.22

ETH/USD

2310.52

LTC/USD

137.64

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос К Земле стремительно приближается астероид размером с Биг-Бен: что об этом известно
commentss НОВОСТИ Все новости

К Земле стремительно приближается астероид размером с Биг-Бен: что об этом известно

Астероид 2008 GO20 пролетит мимо Земли 24 июля

сегодня, 22:33
Автор:

Лиля Воробьева

К Земле стремительно приближается астероид размером с Биг-Бен: что об этом известно

К Земле приближается огромный астероид (фото из открытых источников)

По информации специалистов, космическое тело пролетит мимо нашей планеты. Об этом пишет Express.

По расчетам NASA, его длина от 92 до 210 метров. По своим размерам оно вдвое больше известной часовой башни Биг-Бен, которая находится в Лондоне. Напомним, что ее высота составляет 96,3 метра.

Стало известно, что астероид движется с невероятной скоростью. За секунду он преодолевает 8,18 километра, а за один час это примерно 29 500 километров.

В настоящее время от Земли он находится на расстоянии, которое равняется 4,91 миллиона километров. Это расстояние является в 12 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной.

В NASA отметили, что ни размер астероида, ни расстояние от него до Земли не представляют угрозы для нашей планеты.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что NASA показало, как выглядит зарождения звезд.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало процесс зарождения звезд. Видео было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Для того, чтобы продемонстрировать этот процесс, ученые создали специальную компьютерную симуляцию звездообразования в очень ранней вселенной под названием SPHINX. Результаты данного исследования были показаны в видео. Время, прошедшее с момента Большого взрыва, показано в миллионах лет в левом верхнем углу.

Даже через 100 лет после Большого взрыва материя была распределена слишком равномерно по космосу для того, чтобы могли образоваться звезды. Однако небольшие сгустки материи, богатые на газообразный водород, начинают объединяться, создавая первые небесные тела.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/news/science/1458906/asteroid-news-nasa-tracker-asteroid-2008-go20-pass-earth-evg
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ