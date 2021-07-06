К Земле стремительно приближается астероид размером с Биг-Бен: что об этом известно

К Земле приближается огромный астероид (фото из открытых источников)

По информации специалистов, космическое тело пролетит мимо нашей планеты. Об этом пишет Express.

По расчетам NASA, его длина от 92 до 210 метров. По своим размерам оно вдвое больше известной часовой башни Биг-Бен, которая находится в Лондоне. Напомним, что ее высота составляет 96,3 метра.

Стало известно, что астероид движется с невероятной скоростью. За секунду он преодолевает 8,18 километра, а за один час это примерно 29 500 километров.

В настоящее время от Земли он находится на расстоянии, которое равняется 4,91 миллиона километров. Это расстояние является в 12 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной.

В NASA отметили, что ни размер астероида, ни расстояние от него до Земли не представляют угрозы для нашей планеты.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что NASA показало, как выглядит зарождения звезд.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало процесс зарождения звезд. Видео было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Для того, чтобы продемонстрировать этот процесс, ученые создали специальную компьютерную симуляцию звездообразования в очень ранней вселенной под названием SPHINX. Результаты данного исследования были показаны в видео. Время, прошедшее с момента Большого взрыва, показано в миллионах лет в левом верхнем углу.

Даже через 100 лет после Большого взрыва материя была распределена слишком равномерно по космосу для того, чтобы могли образоваться звезды. Однако небольшие сгустки материи, богатые на газообразный водород, начинают объединяться, создавая первые небесные тела.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!