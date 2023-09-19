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К Земле приблизилась редкая комета: где можно увидеть

Ее назвали в честь открывшего ее 11 августа 2023 года астронома - японца Хидео Нишимуры

19 сентября 2023, 23:44
Автор:
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Константин Куликов
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Комета Нишимура сейчас находится в созвездии Девы. Она максимально приблизилась к Земле 12 сентября, но ее еще можно увидеть 21 сентября — она пройдет рядом со звездой Поррима в созвездии Девы. В следующий раз комету можно увидеть через 437 лет. Об этом сообщают "Комментарии".

К Земле приблизилась редкая комета: где можно увидеть

Комета в ночном небе

Как отмечают астрономы, сейчас ее почти невозможно разглядеть на небе, потому что она расположена слишком близко к Солнцу. 


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"Можно попытаться найти ее в созвездии Девы сразу после захода Солнца. Вскоре она станет ярче, но будет еще ближе к Солнцу, что сделает ее практически невидимой", — отмечают ученые.

Название кометы — C/2023 P1 (Нишимура) — содержит данные о том, где и когда ее впервые увидели: буква С означает, что комета является непериодической – такие кометы происходят из Облака Оорта и проходят через Солнечную систему только один раз, либо совершают полный оборот вокруг Солнца более чем за 200 лет; “2023 P1” означает, что комета была открыта в 2023 году, в первой половине августа и стала первым подобным объектом, обнаруженным в тот же период; “Нишимура” означает, что открытие сделал японский астроном Хидео Нишимура.

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