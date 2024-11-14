Индия провела первые в истории космические военные учения

11–13 ноября 2024 года Индия впервые провела масштабные космические учения "Антарикша Абхьяс", что на хинди означает "Упражнения в небе". Они были сосредоточены на готовности к возможному применению военных средств в космосе для защиты национальных стратегических целей Индии, особенно в случае космической войны.

Индия провела космические военные учения. Фото из открытых источников

Учения прошли под организацией Министерства обороны Индии с участием Индийского оборонного космического агентства и различных отделов вооруженных сил, включая армию, флот и ВВС. Военные учения имели цель усилить способность вооруженных сил Индии интегрировать космические технологии в военные операции и оценить зависимость национальной безопасности от космических ресурсов. Среди задач учений также было выявление потенциальных уязвимостей в космических системах страны, что явилось важным шагом в совершенствовании оборонных стратегий.

"Космос, ранее считавшийся последним рубежом, теперь является критически важным фактором, обеспечивающим аппарат обороны и безопасности Индии", — сказал начальник штаба обороны Индии Анил Чаухан.

По его словам, Индия имеет богатую историю космических исследований и сейчас активно усиливает свой военный потенциал в этой области.

Индия входит в список стран, инвестирующих в развитие космических технологий для национальной обороны. Генерал Чаухан подчеркнул, что у Индии есть все возможности для защиты своих интересов в космосе через разработку инновационных технологий и систем для обеспечения стратегического преимущества. По его словам, Индия понимает, что в условиях растущей конкуренции важно быть лидером в сфере космических исследований и обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что миру может грозить космическая война.

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