Индия присоединилась к триумвирату Москвы, Вашингтона и Пекина

Индия присоединилась к лунному "триумвирату" Москвы, Вашингтона и Пекина, став четвертым в истории государством, успешно посадившим на лунную поверхность спускаемый аппарат. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Индия высадилась на Луну

В отличие от российского потерянной "Луны-25", которая накануне должна была прилуниться всего в 100 км от места посадки "Чандраяна", шансы индийской миссии на успех изначально оценивались куда выше. С другой — посадка проходила при дополнительной поддержке индийского же лунного орбитального аппарата "Чандраян-2". А это позволяло внести необходимые изменения в расчетную траекторию модуля в случае внезапного скачка одного из параметров посадки.

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Между аппаратами была установлена двусторонняя связь. Находящийся на лунной орбите второй "Чандраян" отправил снижающемуся к поверхности третьему аппарату сигнал "Welcome, buddy!" ("Добро пожаловать, приятель!") — и получил подтверждение доставки.

Посадка модуля состоялась около 15:33.

За модулем следил премьер-министр Индии Нарендра Моди из Йоханнесбурга, где он принимает участие в саммите БРИКС.

"Удалась успешная посадка! Индия на Луне", — заявил глава Индийского национального космического агентства Соманатх.

Роскосмос, который накануне не смог осуществить высадку своего аппарата на спутнике Земли, поздравил индийских коллег с посадкой аппарата "Чандраян-3" на поверхность Луны.

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