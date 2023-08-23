Индия присоединилась к триумвирату Москвы, Вашингтона и Пекина

Рубрики
МЕНЮ
Константин Куликов
Индия присоединилась к лунному "триумвирату" Москвы, Вашингтона и Пекина, став четвертым в истории государством, успешно посадившим на лунную поверхность спускаемый аппарат. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.
Индия высадилась на Луну
В отличие от российского потерянной "Луны-25", которая накануне должна была прилуниться всего в 100 км от места посадки "Чандраяна", шансы индийской миссии на успех изначально оценивались куда выше. С другой — посадка проходила при дополнительной поддержке индийского же лунного орбитального аппарата "Чандраян-2". А это позволяло внести необходимые изменения в расчетную траекторию модуля в случае внезапного скачка одного из параметров посадки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Между аппаратами была установлена двусторонняя связь. Находящийся на лунной орбите второй "Чандраян" отправил снижающемуся к поверхности третьему аппарату сигнал "Welcome, buddy!" ("Добро пожаловать, приятель!") — и получил подтверждение доставки.
Посадка модуля состоялась около 15:33.
За модулем следил премьер-министр Индии Нарендра Моди из Йоханнесбурга, где он принимает участие в саммите БРИКС.
"Удалась успешная посадка! Индия на Луне", — заявил глава Индийского национального космического агентства Соманатх.
Роскосмос, который накануне не смог осуществить высадку своего аппарата на спутнике Земли, поздравил индийских коллег с посадкой аппарата "Чандраян-3" на поверхность Луны.
Тем временем, президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине.
Президент Польши высказался по поводу территориальных уступок в войне.
А в тылу ВСУ сел вертолет армии РФ.
Обсуждения
Новости