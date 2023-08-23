logo

BTC/USD

26092.17

ETH/USD

1655.42

LTC/USD

65.16

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Индия присоединилась к триумвирату Москвы, Вашингтона и Пекина
commentss НОВОСТИ Все новости

Индия присоединилась к триумвирату Москвы, Вашингтона и Пекина

В отличие от потерянной российской "Луны-25", индийская космическая миссия добилась успеха - высадилась на спутник Земли

сегодня, 17:54
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Индия присоединилась к лунному "триумвирату" Москвы, Вашингтона и Пекина, став четвертым в истории государством, успешно посадившим на лунную поверхность спускаемый аппарат. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Индия присоединилась к триумвирату Москвы, Вашингтона и Пекина

Индия высадилась на Луну

В отличие от российского потерянной "Луны-25", которая накануне должна была прилуниться всего в 100 км от места посадки "Чандраяна", шансы индийской миссии на успех изначально оценивались куда выше. С другой — посадка проходила при дополнительной поддержке индийского же лунного орбитального аппарата "Чандраян-2". А это позволяло внести необходимые изменения в расчетную траекторию модуля в случае внезапного скачка одного из параметров посадки. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Между аппаратами была установлена двусторонняя связь. Находящийся на лунной орбите второй "Чандраян" отправил снижающемуся к поверхности третьему аппарату сигнал "Welcome, buddy!" ("Добро пожаловать, приятель!") — и получил подтверждение доставки.

Посадка модуля состоялась около 15:33. 

За модулем следил премьер-министр Индии Нарендра Моди из Йоханнесбурга, где он принимает участие в саммите БРИКС. 

"Удалась успешная посадка! Индия на Луне", — заявил глава Индийского национального космического агентства Соманатх.

Роскосмос, который накануне не смог осуществить высадку своего аппарата на спутнике Земли, поздравил индийских коллег с посадкой аппарата "Чандраян-3" на поверхность Луны. 

Тем временем, президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине.

Президент Польши высказался по поводу территориальных уступок в войне.

А в тылу ВСУ сел вертолет армии РФ.   




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!