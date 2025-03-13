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Илон Маск не может вернуть на Землю астронавтов, "застрявших" на МКС: причина

Возвращение "застрявших" астронавтов отложено из-за отложенного запуска SpaceX

13 марта 2025, 18:26
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Кречмаровская Наталия

Миссия NASA-SpaceX, которая должна была расчистить путь для возвращения на Землю двум "застрявшим" астронавтам, пришлось отложить. Отмечается, что запуск Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде был отложен из-за проблемы с гидравликой. Следующий возможный запуск состоится в пятницу вечером.

Илон Маск не может вернуть на Землю астронавтов, "застрявших" на МКС: причина

Фото из открытых источников

Ракета должна была доставить на Международную космическую станцию (МКС) четырех новых членов экипажа и проложить путь для возвращения Суни Уильямс и Бутча Уилмора.

“Два астронавта NASA улетели в космос в июне, но не смогли вернуться на космическом корабле Boeing, поскольку его сочли опасным. Пара должна вернуться на Землю в течение нескольких дней после того, как миссия SpaceX достигнет МКС”, — пишет издание BBC.

Астронавты NASA, по данным издания, покинули Землю 5 июня 2024 для восьмидневной миссии и застряли на МКС более девяти месяцев, помогая текущим миссиям на станции с обслуживанием и экспериментами.

Запуск в среду позволил бы им возвратиться на Землю уже в воскресенье.

В SpaceX заявили, что проблема, заставившая запуск устранить, связана с гидравликой на одном из зажимных плеч, которую инженеры пытались исправить. Были опасения, что рука не сможет полностью открыться при запуске.

Компания сообщила, что следующее окно запуска будет в 19:03 по восточному времени (23:03 по Гринвичу) в пятницу (в Украине будет 3:03 субботы).

"Застрявшие" астронавты, 58-летняя госпожа Уильямс и 61-летний мистер Уилмор, восприняли свою особую ситуацию спокойно, заявив на пресс-конференции с МКС в сентябре, что их научили "ожидать неожиданного".

"Это мое счастливое место", — сказала тогда госпожа Уильямс, хотя и признала, что скучает по семье и двум собакам.

Мистер Уилмор отметил, что из-за проблем с космическим кораблем Starliner, на котором они прибыли, им "неудобно" возвращаться домой.

В то же время, он также подтвердил, что 90% их обучения — это "подготовка к неожиданному". Он отметил, что они останутся там на "восемь месяцев, девять месяцев, десять месяцев", если это необходимо.

Отметим, что SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) создана Илоном Маском в 2002 году с целью удешевления вывода грузов и людей на орбиту и колонизации Марса в будущем.

Напомним, что американский бизнесмен Илон Маск, как писал портал "Комментарии", объявил украинским нардепам краткое требование.




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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/ckgnvyggye1o
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