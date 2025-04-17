Что не так с полетом Кэти Перри в космос: неожиданные теории

14 апреля состоялся исторический полет в космос с участием шести женщин, в том числе американской певицы Кэти Перри. Миссия Blue Origin NS-31 длилась почти 11 минут и имела целью привлечь внимание к полетам и содействовать гендерному равенству в исследовании космоса. Однако вскоре после приземления в сети начали появляться теории заговора, которые подвергали сомнению подлинность события.

Кэти Перри летала в космос на ракете Blue Origin. Фото: Reuters

Несмотря на громкие заявления Blue Origin о новой эре гендерного равенства в освоении космоса, реакция в социальных сетях оказалась не такой однозначной. В TikTok, X и Reddit начали распространяться тысячи сообщений, которые подвергают сомнению подлинность полета.

Одни пользователи соцсетей писали, что это был "плохо срежиссированный фильм с дешевой CGI". Другие убеждали, что видео невесомости было снято в резервуаре с водой. Некоторые пользователи соцсетей шли еще дальше, называя космическую миссию "сатанинским ритуалом", а Кэти Перри "жрицей" под руководством владельца Blue Origin Джеффа Безоса.

Новые теории заговора о полете в космос Кэти Перри настолько распространились, что их начали комментировать ученые. Доктор Дэниел Джолли из Ноттингемского университета отметил, что конспирологические теории часто возникают на пересечении двух сфер, на этот раз ими оказался космос и знаменитости.

"Исследование космоса и область знаменитостей — это две сферы, которые в течение длительного времени были благодатной почвой для теорий заговора. В сочетании с тайной вокруг частных компаний, таких как Blue Origin, и естественной неопределенностью космических миссий легко понять, почему некоторые чувствуют себя вынужденными искать альтернативные объяснения", — говорит Джолли.

Эти мнения поддерживает профессор психологии Кентского университета Карен Дуглас, которая объясняет, что во времена гиперинформации недоверие становится своеобразной формой защиты, а соцсети способствуют распространению конспирологии.

"Люди, интересующиеся теориями заговора, могут найти их почти сразу, и они быстро распространяются. Когда теория появляется, особенно когда факты все еще раскрываются, ее становится очень трудно опровергнуть", – объясняет веру в теории заговоров Дуглас.

Сами участники миссии не комментируют теории заговора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто еще с Кэти Перри летал в космос в первом полностью женском экипаже.

Также "Комментарии" писали, что ученые нашли убедительные доказательства внеземной жизни.