Чем пахнет космос: астронавты дали неожиданный ответ

Космос это вакуум, в котором, казалось бы, не могут существовать частицы, передающие запахи. Однако астронавты, работавшие на орбите, утверждают, что у открытого космоса есть характерный запах, и он может удивить – космос пахнет горячим металлом и жареным стейком.

Как пахнет космос. Фото из открытых источников

Астронавты не могут почувствовать запах непосредственно в открытом космосе – их скафандры полностью герметичны. Но как только они возвращаются на борт космической станции и снимают шлемы, резкий аромат остается на костюмах, перчатках и даже инструментах. Исследователи считают, что специфический аромат космоса появляется через атомарный кислород и другие химические вещества, которые остаются на поверхности скафандров и оборудования после выхода в открытый космос.

Этот запах можно описать как сочетание горячего металла, жареного стейка и сварочного дыма. Химик Стивен Пирс, нанятый NASA для воспроизведения этого аромата на Земле для тренировки астронавтов, объясняет, что металлический аспект запаха может быть связан с высокоэнергетическими колебаниями ионов в космосе.

Участники космических миссий NASA неоднократно говорили об этом уникальном запахе. К примеру астронавт Кевин Форд, находясь на орбите в 2009 году рассказал о своих ощущениях от запаха космоса.

"Это вроде бы что-то, чего я никогда раньше не чувствовал, но я никогда этого не забуду", — сказал Форд.

Его коллега, Дон Петтит, дважды летавший в космос с шестимесячным пребыванием на МКС также поделился своими взглядами на запах космоса. По его словам, этот аромат необязательно должен быть неприятным.

"Трудно описать этот запах; он точно не является обонятельным эквивалентом описания палитры ощущений какой-то новой пищи как "на вкус курицы". Лучшее описание, которое я мог придумать, это довольно приятное сладкое металлическое ощущение, когда я много часов работал с дуговой сварочной горелкой для небольшого лесозаготовительного оборудования. Это напомнило мне приятный запах сварочного дыма", — сказал Петтит.

В отличие от вакуума, внутри Международной космической станции запахи более привычны для человека. По словам Петтита, МКС состоит из смеси запахов машинного отделения, лаборатории и небольшого механического цеха. Кроме того, когда кто-то разогревает обед, можно почувствовать аромат ростбифа или другой пищи.

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