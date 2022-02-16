Билет на полет в космос: как попасть в список туристов

Virgin Galactic объявила сегодня, что продажа билетов откроется для широкой публики начиная с 16 февраля, что позволит приобрести одно из первоначальных бронирований космических полетов и гарантировать членство в уникальном сообществе будущих астронавтов.

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“В Virgin Galactic мы верим, что космос трансформирует. Мы планируем привлечь наших первых 1000 клиентов в начале коммерческого обслуживания позже этого года, обеспечивая невероятно прочную основу, когда мы начинаем регулярные операции и масштабируем наш флот ", – сказал генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглазьер.

Бронирование космических полетов Virgin Galactic также предоставляет доступ к сообществу Future Astronaut – разработанному и организованному, чтобы приносить вдохновение, волнение и приключения с момента покупки билета до космических полетов и далее. Участники получат доступ к впечатлениям, событиям, поездкам и мерам по подготовке к космосу, пока они ожидают полета в космос.

Сам полет стартует с космодрома Америки в Нью-Мексико. Во время программ подготовки астронавтов гости получают удовольствие от индивидуальных маршрутов и удобств мирового класса.

Во время космического полета астронавты переживут 90-минутное путешествие, включая воздушный запуск и подъем в космос Mach-3. Космический корабль изящно перевернется, а астронавты будут наслаждаться несколькими минутами невесомости вне сиденья и захватывающими видами на Землю из 17 окон космического корабля.

Общая стоимость бронирования космических полетов составляет 450 000 долларов США. После первоначального депозита в размере 150 000 долларов США клиенты совершат свой окончательный платеж перед полетом. Интересующиеся бронированием космических полетов могут посетить www.virgingalactic.com, чтобы начать процесс подачи заявки.

Как сообщали ранее "Комментарии", старший сын Бекхэмов вместе с невестой отправится в космос.

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