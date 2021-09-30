Астронавты показали, как выглядит извержение вулкана на Канарах с космоса (ФОТО)

Астронавты показали извержение вулкана на Канарских островах из космоса. Снимки были опубликованы на официальной странице российского космонавта Олега Новицкого в социальной сети Twitter.

Извержение вулкана на острове Ла-Пальма. Фото: Reuters

Находясь на борту Международной космической станции (МКС) астронавты сфотографировали извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах.

На снимках удалось запечатлеть, как раскалённая вулканическая порода вытекает из жерла в ночное время суток.

Фото: twitter.com/novitskiy_iss

Для справки: извержение вулкана на острове Ла-Пальма началось 19 сентября и продолжается по сей день. За это время лава успела достичь океана вызвав большое облако белого пара. Как рассказали специалисты, при соприкосновении лавы и воды может произойти химическая реакция с участием хлора. Это может вызвать у людей раздражения кожи и глаз, а также проблемы с дыханием. На данный момент в результате извержения было уничтожено более 500 домов. Эвакуированы тысячи местных жителей.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Германии мощный торнадо пронесся по городу. Разрушительный вихрь срывал крыши с домов и вырывал деревья с корнем. Несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшими оказались участники гребного клуба. Их сбросило ветром в воду.

на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа . В Сети появляются фото, на которых можно заметить раскалённую лаву на дне кратера, а также вздымающиеся в небо облака газа. Специалисты предполагают, что лава не сможет добраться до жилых районов.

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