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Главная Новости IT космос Арабы впервые заявили о своих притязаниях на Красную планету
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Арабы впервые заявили о своих притязаниях на Красную планету

Первая в истории арабская миссия на Марс стартует в июле

сегодня, 16:11
Автор:

Зинченко Павел
Арабы впервые заявили о своих притязаниях на Красную планету

Первая арабская космическая миссия на Марс готовится к запуску в течение нескольких недель. Заправка должна начаться на следующей неделе. Потребуется семь месяцев, чтобы пройти 493 миллиона километров и достичь орбита Марса, чтобы посылать новые данные о его климате и атмосфере.

Зонд останется на орбите Марса в течение всего марсианского года, 687 дней, чтобы собрать достаточно данных. Один полет вокруг Марса будет занимать 55 часов. На брифинге в понедельник научный руководитель программы Сара Аль-Амири сказала, что проект должен стать серьезным стимулом для молодых арабских ученых начать карьеру в космической отрасли.

Роботизированный корабль под названием Amal, что означает "Надежда", должен вылететь с отдаленного японского острова Танегасима во время узкого окна запуска 14 июля. Приведенный в действие японской ракетой, он будет нести три типа датчиков для измерения состава атмосферы Марса.

К ним относятся многополосная камера высокого разрешения для измерения пыли и озона планеты. Вторым будет инфракрасный спектрометр для измерения нижней атмосферы, разработанный совместно с Университетом штата Аризона, одним из трех американских университетов-партнеров проекта. Третий датчик будет ультрафиолетовым спектрометром для измерения уровня кислорода и водорода.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай впервые отправит космический зонд на Марс.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52973849
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