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Главная Новости IT роботы В США создали робота, который на 90 % состоит из воды
commentss НОВОСТИ Все новости

В США создали робота, который на 90 % состоит из воды

Робот напоминает крошечное создание из воды и способен решать задачи на микроскопическом уровне

сегодня, 16:45
Автор:

Павел Зинченко

Новый робот, созданный исследователями из Северо-Западного университета, выглядит и ведет себя как крошечное водное создание и может выполнять множество функций, в том числе перемещать объекты с одного места на другое, катализировать химические реакции, доставлять лекарства и прочее. Новый мягкий робот выглядит чертовски похоже на кожуру лимона, но на самом деле это материал, состоящий на 90% из воды для мягкой внешней части, с никелевым каркасом внутри, который может изменять свою форму, реагируя на внешние магнитные поля.

В США создали робота, который на 90 % состоит из воды

ФОТО: Хайтек

Эти роботы очень маленькие — размером всего с копейку, — но они могут выполнять ряд задач, в том числе ходить с той же скоростью, что и человек, а также собирать и переносить вещи. Они работают, поглощая или вытесняя воду через свои мягкие компоненты, и могут реагировать на свет и магнитные поля благодаря своей точной молекулярной конструкции. По сути, их молекулярная структура устроена так, что при попадании на них света молекулы, из которых они состоят, вытесняют воду, заставляя "ноги" робота напрягаться, как мышцы.

Исследователи, стоящие за этим маленьким роботом, представляют будущие версии, которые будут еще меньше — достаточно малы, чтобы работать на микроскопическом уровне, возможно, для приложений, включая целевую доставку лекарств пациенту. Теоретически их можно было бы запрограммировать для совместной работы в виде "роя", что позволило бы им масштабироваться для решения более крупных задач, например, потенциально действовать в качестве шовного материала по требованию в случае травмы.

Как сообщало издание "Комментарии", робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал львовянина.


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Источник: https://news.yahoo.com/tiny-water-based-robot-powered-213517157.html
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