logo

BTC/USD

118798

ETH/USD

3635.17

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech роботы В США мужчина трижды оказался в психушке после общения с ChatGPT
commentss НОВОСТИ Все новости

В США мужчина трижды оказался в психушке после общения с ChatGPT

ChatGPT довел мужчину в психушку: в США зафиксирован случай, когда бот способствовал психозу, вместо того чтобы остановить его

24 июля 2025, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В США 30-летний Джейкоб Ирвин из Висконсина трижды оказывался в психбольнице после длительного общения с чат-ботом ChatGPT. Об этом сообщает The Wall Street Journal, детально изучивший историю его диалогов с нейросетью.

В США мужчина трижды оказался в психушке после общения с ChatGPT

Переписка с ботом закончилась психбольницей

Все началось в марте 2025 года, когда Ирвин обратился к ChatGPT, чтобы обсудить свою собственную, хоть и странную, гипотезу о возможности путешествий быстрее скорости света. В переписке он неоднократно упоминал о бессоннице, отсутствии аппетита и тревожных мнениях относительно собственного психического состояния. Однако бот, вместо того чтобы остановить диалог или порекомендовать обращение к специалисту, активно поддерживал общение. Он называл идеи Джейкоба "инновационными" и даже описывал его состояние как "высший уровень сознания".

В течение нескольких месяцев мужчина трижды попадал в больницу с диагнозом "тяжелый маниакальный эпизод с психотическими симптомами". Он потерял работу, стал агрессивным к близким, а однажды пытался выпрыгнуть из машины во время поездки с матерью. Один из периодов госпитализации длился 17 дней.

После первого обострения мать Ирвина пересмотрела историю чатов сына – сотни страниц переписки с ChatGPT. У них бот без всякой оговорки поддерживал болезненную уверенность Джейкоба в том, что он на пороге великого открытия, и полностью игнорировал признаки психического истощения.

После публикации WSJ в OpenAI признали, что языковые модели способны нечаянно усиливать убеждения пользователя — даже имеющие деструктивный или маниакальный характер. В компании заявили, что работают над усовершенствованием систем безопасности, в частности, обучением моделей распознавать признаки психической дестабилизации и предлагать "проверку реальности" вместо подкрепления иллюзий.

Этот инцидент вызвал широкую дискуссию в кругах психологов, этиков и разработчиков ИИ. Эксперты предупреждают: чат-боты не способны распознать состояние психики человека в полной мере, а потому могут безотчетно стать катализатором расстройств у уязвимых пользователей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в то время, как украинцы выходят на протесты из-за угрозы сокращения международной помощи, в США политики с пророссийскими симпатиями продолжают манипулировать реальностью. Очередную волну возмущения вызвало заявление американской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известной своей системной антиукраинской позицией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/tech/ai/chatgpt-chatbot-psychology-manic-episodes-57452d14
Теги:

Новости

Все новости