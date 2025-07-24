В США 30-летний Джейкоб Ирвин из Висконсина трижды оказывался в психбольнице после длительного общения с чат-ботом ChatGPT. Об этом сообщает The Wall Street Journal, детально изучивший историю его диалогов с нейросетью.

Переписка с ботом закончилась психбольницей

Все началось в марте 2025 года, когда Ирвин обратился к ChatGPT, чтобы обсудить свою собственную, хоть и странную, гипотезу о возможности путешествий быстрее скорости света. В переписке он неоднократно упоминал о бессоннице, отсутствии аппетита и тревожных мнениях относительно собственного психического состояния. Однако бот, вместо того чтобы остановить диалог или порекомендовать обращение к специалисту, активно поддерживал общение. Он называл идеи Джейкоба "инновационными" и даже описывал его состояние как "высший уровень сознания".

В течение нескольких месяцев мужчина трижды попадал в больницу с диагнозом "тяжелый маниакальный эпизод с психотическими симптомами". Он потерял работу, стал агрессивным к близким, а однажды пытался выпрыгнуть из машины во время поездки с матерью. Один из периодов госпитализации длился 17 дней.

После первого обострения мать Ирвина пересмотрела историю чатов сына – сотни страниц переписки с ChatGPT. У них бот без всякой оговорки поддерживал болезненную уверенность Джейкоба в том, что он на пороге великого открытия, и полностью игнорировал признаки психического истощения.

После публикации WSJ в OpenAI признали, что языковые модели способны нечаянно усиливать убеждения пользователя — даже имеющие деструктивный или маниакальный характер. В компании заявили, что работают над усовершенствованием систем безопасности, в частности, обучением моделей распознавать признаки психической дестабилизации и предлагать "проверку реальности" вместо подкрепления иллюзий.

Этот инцидент вызвал широкую дискуссию в кругах психологов, этиков и разработчиков ИИ. Эксперты предупреждают: чат-боты не способны распознать состояние психики человека в полной мере, а потому могут безотчетно стать катализатором расстройств у уязвимых пользователей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в то время, как украинцы выходят на протесты из-за угрозы сокращения международной помощи, в США политики с пророссийскими симпатиями продолжают манипулировать реальностью. Очередную волну возмущения вызвало заявление американской конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известной своей системной антиукраинской позицией.