В мире заявили о создании "лучшего в мире" робота-гуманоида: детали

Немецкая робототехническая компания Neura Robotics намерена создать своего гуманоидного робота третьего поколения 4NE-1 в июне 2025 года. Разработчики уверяют, что он будет лучшим на рынке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Interesting Engineering.

Робот-гуманоид. Фото из открытых источников

Робот имеет рост 1,8 метра и весит 80 кг. Также он может переносить грузы весом 15 кг. Особенностью такого робота являются сменные предплечья, которые можно настроить для выполнения различных задач.

"Робот 4NE-1 был разработан быстро, с использованием широкого спектра услуг, моделей и вычислительных платформ Nvidia в сфере искусственного интеллекта. Neura приписывает быструю разработку робота в значительной степени Nvidia. Недавно компания выпустила видео на YouTube, которое подчеркивает потенциал робота как для бытовых, так и для промышленных применений, демонстрируя, как он выполняет домашние задания", — говорится в статье.

С помощью сенсорной кожи и возможностями обучения 4NE-1 может адаптироваться и работать лучше со временем. В Neura уверяют, что робот создан для того, чтобы люди сосредоточились на творчестве и досуге, вместо выполнения повседневных дел.

"Это должен быть лучший робот на рынке. Я очень взволнован тем, что покажу что-то в июне, что на самом деле превзойдет всех других гуманоидов на этой планете", — добавил генеральный директор Neura Robotics Дэвид Регер.

В целом для самого мощного технологического события в мире (CES 2025) многие компании представили человекоподобных роботов. В частности робот "Мелодия", который создала компания Realbotix, легко собирается и разбирается. В то же время "CASBOT 01", который представила китайская компания Lingbao CASBOT, является полноразмерным человекоподобным роботом.

"Neura Robotics все еще стремится занять доминирующую позицию в этой конкурентной среде. Компания намерена усилить свою научно-исследовательскую деятельность после того, как в январе получила значительное увеличение финансирования. Ее цель — разработать широко распространенных человекоподобных роботов, способных выполнять бытовые и промышленные задачи", — подчеркнули в Interesting Engineering.

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