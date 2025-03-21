В мире заявили о создании "лучшего в мире" робота-гуманоида: детали

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Кравцев Сергей
Немецкая робототехническая компания Neura Robotics намерена создать своего гуманоидного робота третьего поколения 4NE-1 в июне 2025 года. Разработчики уверяют, что он будет лучшим на рынке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Interesting Engineering.
Робот-гуманоид. Фото из открытых источников
Робот имеет рост 1,8 метра и весит 80 кг. Также он может переносить грузы весом 15 кг. Особенностью такого робота являются сменные предплечья, которые можно настроить для выполнения различных задач.
С помощью сенсорной кожи и возможностями обучения 4NE-1 может адаптироваться и работать лучше со временем. В Neura уверяют, что робот создан для того, чтобы люди сосредоточились на творчестве и досуге, вместо выполнения повседневных дел.
В целом для самого мощного технологического события в мире (CES 2025) многие компании представили человекоподобных роботов. В частности робот "Мелодия", который создала компания Realbotix, легко собирается и разбирается. В то же время "CASBOT 01", который представила китайская компания Lingbao CASBOT, является полноразмерным человекоподобным роботом.
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