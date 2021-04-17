Украинцы создадут робота-курьера (Невероятное видео)

Украинские разработчики планируют создать нового робота, который сможет доставлять различные посылки. Проектом занимается международный холдинг Modern Expo. Главный офис компании находится в Луцке.

Новые технологии: в Украине создадут робота-курьера. Фото: techpreneurs.kz

Робота-курьера зовут Mebius. Уже известно как он будет выглядеть. Основная задача машины — как можно быстрее доставить клиенту товар.

Потребитель сам сможет выбрать время и место доставки через свой смартфон. Пользователю также предоставляется возможность отслеживать путь своего товара.

В компании сообщают, что робот будет состоять из платформы, которая оснащена датчиками и системой управления.

Представители Modern Expo уверены, что будущая служба доставки будет полностью состоять из таких роботов-курьеров.

Посмотреть и оценить разработку можно в следующем видео.





Напомним, что человекоподобный робот София создала автопортрет под названием Sophia Instantiation. Картину продали на аукционе в виде невзаимозаменяемых токенов за 688 000 долларов. Сообщается, что портрет создан при поддержке художника и партнера блокчейн-инвестиций Eterna Capital Андреа Боначето. Именно он начал этот процесс, создав яркий и красочный портрет робота. Для того, чтобы София смогла нарисовать свою интерпретацию, портрет был обработан ее нейронными сетями. Фото можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что компания Boston Dynamics, известная своими разработками в области робототехники представила новый видеоролик, в котором показала возможности "руки" четвероногого пса. Обновленная версия робота-собаки может собирать вещи и сажать растения. Видео смотрите здесь.

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