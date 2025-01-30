Tesla без водителя: когда компания запустит автономные такси

Уже этим летом Tesla обещает совершить прорыв в сфере автономного транспорта – компания должна официально запустить первый сервис робота без водителя. Илон Маск анонсировал, что в июне 2025 года на улицах Остина, штат Техас, появятся электромобили, которые будут передвигаться без участия человека. Готов ли мир к такому будущему и какие вызовы могут стать на пути Tesla – разбирались “Комментарии”, ссылаясь на The Verge.

Tesla. Фото: freepik

Первый шаг к автономному будущему

Во время последнего отчета перед инвесторами Маск заявил, что компания готова приступить к тестированию сервиса беспилотных такси: "Мы делаем первые осторожные шаги, чтобы убедиться, что все работает безопасно" . Автомобили будут частью флота Tesla и не принадлежат частным владельцам, а их можно будет вызвать для платных поездок. По словам Маска, эти такси смогут самостоятельно приезжать за пассажирами и перевозить их в пункт назначения без водителя за рулем.

Риски и критика

Не все эксперты разделяют оптимизм Маска. Tesla уже неоднократно обещала автономный транспорт за несколько лет, однако каждый раз сроки смещались. В настоящее время автопилот Tesla имеет ряд недостатков – он плохо распознает мотоциклистов, испытывает трудности при движении по мокрой дороге и может неадекватно реагировать на ослепление солнечным светом. Кроме того, компания использует только камеры для навигации, избегая применения сенсоров, что делает ее подход уникальным, но в то же время спорным.

Что дальше?

Tesla уже тестирует беспилотные авто на закрытых трассах и даже получила разрешение на опробование сервиса с работниками компании в Калифорнии. Однако для полноценного запуска коммерческого сервиса в США необходимо одобрение регуляторов. Маск уверяет, что в будущем такие такси появятся не только в Техасе, но и Калифорнии и других штатах. Кроме того, в 2026 году компания планирует выпустить новую модель беспилотного автомобиля Cybercab.

Удастся ли Tesla изменить представление человечества о транспорте – покажет время. Но одно можно сказать точно: будущее автономных перевозок уже гораздо ближе, чем казалось еще несколько лет назад.

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