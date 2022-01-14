Робот-аватар посещает школу вместо больного мальчика: как работает технология

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Карина Ожерельева
7-летний Джошуа Мартинанджели слишком болен, чтобы ходить в школу. Но немецкий школьник все еще может взаимодействовать со своим учителем и одноклассниками через робота-аватара, сидящего в классе вместо него и посылающего мерцающий сигнал, когда ему есть что сказать. Об этом сообщает Reuters.
Робот-аватар, посещающий школу вместо больного мальчика Джошуа - Reuters
Джошуа не может посещать занятия, поскольку носит трубку на шее из-за тяжелого заболевания легких, сказала его мать Симона Мартинанджели.
Проект является приватной инициативой, оплачиваемой местным советом в берлинском районе Марцан-Хеллерсдорф.
Кюне добавил, что уже обсудил проект в политических дискуссиях на государственном уровне.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Израиле разработали технологию для обнаружения болезней через веб-камеру. С помощью этих данных можно определить есть ли у человека неврологические нарушения такие, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, деменция, рассеянный склероз и т.д.
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