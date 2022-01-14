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Робот-аватар посещает школу вместо больного мальчика: как работает технология

Школьник не может посещать уроки, поскольку имеет тяжелое заболевание легких

сегодня, 17:47
Автор:

Карина Ожерельева
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7-летний Джошуа Мартинанджели слишком болен, чтобы ходить в школу. Но немецкий школьник все еще может взаимодействовать со своим учителем и одноклассниками через робота-аватара, сидящего в классе вместо него и посылающего мерцающий сигнал, когда ему есть что сказать. Об этом сообщает Reuters.

Робот-аватар посещает школу вместо больного мальчика: как работает технология

Робот-аватар, посещающий школу вместо больного мальчика Джошуа - Reuters

"Дети разговаривают с ним, смеются с ним, а иногда даже говорят с ним во время урока. Джошуа тоже может это делать очень хорошо", — сказала в интервью Reuters Уте Винтерберг, директор Pusteblume-Grundschule в Берлине.

Джошуа не может посещать занятия, поскольку носит трубку на шее из-за тяжелого заболевания легких, сказала его мать Симона Мартинанджели.

Проект является приватной инициативой, оплачиваемой местным советом в берлинском районе Марцан-Хеллерсдорф.

"Мы единственный район в Берлине, который приобрел четыре аватара для своих школ. Толчком стал COVID-19, но я думаю, что это будет будущее далеко за пределами пандемии. Иногда по разным причинам случается, что ребенок не может пойти на урок. Тогда аватар может дать этому ребенку шанс остаться частью школьного сообщества", – сказал районный советник по вопросам образования Торстен Кюне.

Кюне добавил, что уже обсудил проект в политических дискуссиях на государственном уровне.

"Я бы хотел, чтобы Джошуа действительно мог прийти в школу", — сказал одноклассник, Беритан Асланглу.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Израиле разработали технологию для обнаружения болезней через веб-камеру. С помощью этих данных можно определить есть ли у человека неврологические нарушения такие, как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, деменция, рассеянный склероз и т.д.


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Источник: https://www.reuters.com/technology/avatar-robot-goes-school-ill-german-boy-2022-01-14/
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